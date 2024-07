Ukrainan F-16-koneet taistelukentälle tänä vuonna

– 2024 on vuosi, jolloin meillä on tämä (F-16) -kapasiteetti ja sitä käytetään taistelukentällä. Työskentelemme parhaillaan harjoitusten määrän lisäämiseksi nopeasti. huoltohenkilöstöä ja tietenkin lentokoneiden toimitusten nopeuttamiseksi, Ukrainan Yhdysvaltain suurlähettiläs Oksana Markarova sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän lisäsi, että ”tulevat kuukaudet osoittavat suuren lisäyksen” aseiden toimituksissa etulinjoille ja ilmapuolustusjärjestelmille Ukrainan kaupunkien suojelemiseksi.

– Erityisesti diplomaatit työskentelevät tykistöammusten saamiseksi Ukrainaan, Markarova sanoi.

Hänen mukaansa ilmapuolustuksen tuki on myös tärkeää.

– Tämä on myös kysymys lisäjärjestelmistä, joita on jo alkanut saapua. Saksasta meille saapuneesta Patriotista on ilmoitettu. Työskentelemme viiden lisäjärjestelmän kanssa, jotka myös saapuvat. Näemme pian käytössä joukkojemme aiemmin tilatut järjestelmät – NASAMS ja muut, Markarova sanoi.