Ukrainan ex-kansanedustaja kaatunut taistelussa

Oleh Barna, 55, oli ihmisoikeusaktivisti ja poliitikko ja kansanedustajana vuosina 2014–2019.

Hän liittyi vapaaehtoisena Ukrainan asevoimiin heti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 24.2.2022, kertoo The Kyiv Independent.

Barna osallistui vuosien 2013–2014 Euromaidanin mielenosoituksiin ja loukkaantui vakavasti yhteenotoissa 18. helmikuuta 2014. Heinäkuussa 2014 hän osallistui vapaaehtoisen sotaan Donbasissa.

Poliitikkona hän edusti entisen presidentti Petro Poroshenkon puoluetta.

Barnan ruumista ei ole vielä löydetty. Vastauksena uutisiin entinen presidentti Petro Poroshenko sanoi, ettei hän uskoisi sitä loppuun asti ja kehotti ihmisiä toivomaan ja rukoilemaan hänen puolestaan.

68. Jääkäriprikaatin tiedottaja kuitenkin totesi kaiken viittaavan siihen, että Barna on kaatunut.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 18, 2023