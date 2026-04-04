”Ukrainan EU-jäsenyys vuoteen 2027 mennessä on epärealistinen”

Komiteapuheenjohtajan mukaan pelkkä ratifiointiprosessin kesto tekee liittymisen mahdottomaksi.
Ukrainan ja Euroopan unionin lippuja Kiovassa 12. syyskuuta 2025, LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN
Ukrainan liittyminen Euroopan unioniin vuoteen 2027 mennessä on epärealistinen tavoite uudistusten tahdin ja vielä keskeneräisten menettelyjen määrän vuoksi, sanoi Ukrainan EU-integraatiota käsittelevän parlamentin komitean puheenjohtaja Ivanna Klympush-Tsintsadze Ukrinformille.

– Nykyinen etenemisvauhtimme, edessämme olevien tehtävien laajuus ja läpikäymiemme menettelyjen määrä ovat kaikki erittäin merkittäviä. Vaikka päätös Ukrainan EU-jäsenyydestä tehtäisiin tänään, se vaatisi silti kaikkien EU-maiden parlamenttien ratifioinnin. Pelkästään se tekee liittymisen fyysisesti mahdottomaksi vuoteen 2027 mennessä, Klympush-Tsintsadze sanoi.

Hän kritisoi myös ajatusta tietyn EU-jäsenyyspäivämäärän vahvistamisesta mahdollisessa rauhansopimuksessa.

– En ymmärrä, ketä ohjasivat mitkäkin näkökohdat, kun Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa – ilman Euroopan unionin osallistumista – he päättivät sisällyttää rauhansopimusluonnokseen määräyksen, joka ei koske Yhdysvaltoja eikä Venäjää, vaan ainoastaan ​​Ukrainaa ja Euroopan unionia, hän sanoi.

– Tietyn päivämäärän vaatiminen kuuluu fantasian maailmaan, Klympush-Tsintsadze lisäsi.

Hän huomautti, että EU:n laajentumismenettelyt on suunniteltu rauhanaikaa varten, eivätkä Ukrainan ja Euroopan nykyisiä globaaleja haasteita varten. Vaikka näitä menettelyjä uudistettaisiin, vuosi 2027 olisi silti epärealistinen aikataulu.

– Tällaisten vaatimusten esittäminen on epäreilua sekä eurooppalaisia ​​kumppaneitamme että Ukrainan kansalaisia ​​kohtaan, Klympush-Tsintsadze totesi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Ukrainan on tärkeää sisällyttää tulevaan rauhansopimukseen konkreettinen EU-jäsenyyspäivämäärä selkeiden takeiden varmistamiseksi ja mahdollisten esteiden välttämiseksi. Hänen mukaansa Ukraina voisi olla teknisesti valmis EU-jäsenyyteen vuoteen 2027 mennessä.

