Ukrainan eronnut kansliapäällikkö lähtee rintamalle

Virastaan perjantaina eronnut Ukrainan presidentinkanslian entinen päällikkö Andri Jermak aikoo seuraavaksi lähteä rintamalle. Presidentti Volodymyr Zelenskyin läheisenä avustajana vuosien ajan toiminut Jermak kertoo asiasta tekstiviestitse The New York Postille.

– Lähden rintamalle ja olen varautunut kaikkiin kostotoimiin, Jermak vahvistaa lehdelle.

Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU ja korruptionvastainen syyttäjänvirasto SAP tekivät perjantaina kotietsinnän Jermakin asuntoon Minditš-korruptiovyyhtiin liittyen. Presidentti Zelenskyi kertoi kansliapäällikkönsä erosta vain tunteja kotietsinnän jälkeen. Zelenskyi sanoi olevansa kiitollinen tämän tekemästä isänmaallisesta työstä Ukrainan hyväksi, mutta haluavansa katkaista siivet huhuilta ja spekulaatioilta.

Jermak kuvailee itse New York Postille tulleensa skandaalissa ”häiväistyksi”. Ex-kansliapäällikön mukaan hän ei halua aiheuttaa presidentille lisää ongelmia, ja siirtyvänsä siksi rintamalle. Jermak ei paljastanut tarkempia yksityiskohtia siirrostaan.

– Palvelin Ukrainaa ja olin Kiovassa 24. helmikuuta 2022. Ehkä näemme vielä. Kunnia Ukrainalle, hän kirjoittaa.