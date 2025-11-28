Verkkouutiset

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. (Kuvakaappaus videolta. Telegram/Zelenskiy_official)

Volodymyr Zelenskyi: Venäjä haluaa meidän tekevän virheitä

  • Julkaistu 28.11.2025 | 18:20
  • Päivitetty 28.11.2025 | 18:27
  • Ukraina
Vaikutusvaltainen Andri Jermak erosi kansliapäällikön tehtävistä lähes kuuden vuoden jälkeen.
Volodymyr Zelenskyi ilmoittaa, että Ukrainan presidentinkanslian päällikkö ja rauhanneuvotteluiden pääneuvottelija Andri Jermak on eronnut. Ilmoitus tuli vain muutama tunti sen jälkeen, kun Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU ja korruptionvastainen syyttäjänvirasto SAP tekivät kotietsinnän Jermakin asuntoon Minditš-skandaaliin liittyen.

Jermak vakuutti vielä vuorokausi sitten presidentin luottavan häneen täysin, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

– Venäjä todellakin haluaa Ukrainan tekevän virheitä. Mutta me emme niitä tee. Työmme jatkuu. Taistelumme jatkuu. Meillä ei ole nyt oikeutta antaa periksi, ei oikeutta perääntyä tai riitaantua keskenämme. Jos menetämme yhtenäisyytemme, on riskinä, että menetämme kaiken – itsemme, Ukrainan, tulevaisuutemme,. Meidän tulee pysyä yhdessä. Meidän tulee kestää. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Meillä ei ole muuta Ukrainaa. Kunnia Ukrainalle! painotti Zelenskyi videopuheessaan.

Jermak toimi Ukrainan presidentinkanslian päällikkö helmikuusta 2020 lähtien. Häntä on julkisuudessa kuvailtu Ukrainan vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi presidentin jälkeen.

 

