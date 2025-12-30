Verkkouutiset

(Kuvakaappaus) www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ukrainan asevoimat kouluttaa ruotsalaisia FPV-droonien lennättämiseen

Koulutuksessa keskitytään uhkien torjuntaan ja droonien käyttöön taisteluoperaatioissa.
Ukrainan sotilashenkilöstö kouluttaa Australian ja Ruotsin puolustusvoimien sotilaita FPV-droonien lennättämiseen, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Facebookissa.

Koulutus tapahtuu Britanniassa sijaitsevalla harjoitusalueella osana Britannian johtamaa monikansallista Interflex-operaatiota.

Tarkoituksena on näyttää, kuinka uudet teknologiat muuttavat sodankäyntiä.

Ukrainalaiset sotilaat jakavat kokemuksiaan droonien aiheuttamien uhkien torjunnasta taistelukentällä ja droonien käytöstä taisteluoperaatioissa.

