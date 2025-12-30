Ukrainan asevoimat kouluttaa ruotsalaisia FPV-droonien lennättämiseen

Ukrainan sotilashenkilöstö kouluttaa Australian ja Ruotsin puolustusvoimien sotilaita FPV-droonien lennättämiseen, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Facebookissa.
Koulutus tapahtuu Britanniassa sijaitsevalla harjoitusalueella osana Britannian johtamaa monikansallista Interflex-operaatiota.
Tarkoituksena on näyttää, kuinka uudet teknologiat muuttavat sodankäyntiä.
Ukrainalaiset sotilaat jakavat kokemuksiaan droonien aiheuttamien uhkien torjunnasta taistelukentällä ja droonien käytöstä taisteluoperaatioissa.