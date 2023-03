”Ukrainan aseistaminen on lyhyin tie rauhaan”

Johns Hopkinsin yliopiston professori Eliot Cohen uskoo monien poliittisten päättäjien sortuneen virheelisiin historiallisiin päätelmiin siitä, kuinka Ukrainan sota voitaisiin lopettaa.

Ranskassa ja Saksassa on esitetty viime aikoina näkemyksiä, jonka mukaan Venäjä ja Ukraina voisivat sopia asian kuten Saksa ja Ranska toisen maailmansodan jälkeen.

– Vertaus on kamala. Sovinto ehkä saatiin aikaan pari vuosikymmentä sodan jälkeen, mutta konflikti ei päättynyt vain hyökkääjävaltion tappioon, vaan sen laajaan tuhoutumiseen. Ranskan joukot olivat miehittäneet osan Saksasta ja sen pääkaupungista, Eliot Cohen kirjoittaa Atlantic-lehdessä.

Professori huomauttaa, että natsi-Saksaan verrattavissa oleva hyökkääjävaltio Venäjä tuskin joutuu itse samankaltaisen tuhon kohteeksi ja länsimaiden valvonnan alle. Hänen mukaansa on epätodennäköistä, että Kreml hyväksyisi yhtäkkiä Ukrainan vuoden 1991 rajat.

– On täysin naiivia olettaa, että Venäjän ja Ukrainan välille voisi saada minkäänlaista rauhaa seuraavan vuosikymmenen aikana kaikkien sodanaikaisten kauhujen jälkeen – raiskaukset, kidutukset, murhat ja lasten laajamittaiset kidnappaukset, Eliot Cohen kirjoittaa.

Cohen kehottaa tarkastelemaan Ukrainan sotaa ilman kehnoja historiallisia vertauksia. Tällä hetkellä kumpikaan osapuoli ei halua tulitaukoa. Pitkällä tähtäimellä kestävä rauhantila olisi professorin mukaan mahdollinen vain Ukrainan Nato-jäsenyyden myötä tai silloin, jos alueelle sijoitettaisiin kymmeniä tuhansia amerikkalaisotilaita.

Länsimaiden olisi otettava huomioon, että militarisoitu Venäjä voisi aloittaa sodan uudelleen saatuaan hetken hengähdystauon.

– Potentiaaliset toisinajattelijat on ajettu pois maasta tai ovat vankilassa, yhteiskuntaa mobilisoidaan vainoharhaisuuden ja ksenofobian pohjalta, ilmaisunvapautta tukahdutetaan, eikä Vladimir Putinin seuraaja olisi luultavasti yhtään parempi, Cohen sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän romahdus on paras mahdollinen tapa lopettaa aktiiviset sotatoimet.

– Jos länsi haluaa saavuttaa tämän päämäärään, niin Ukrainalle pitäisi toimittaa massiivinen määrä kaikkia muita asejärjestelmiä ydinaseita lukuun ottamatta.

Ukrainassa taistelevien venäläisyksiköiden tilanne on jo tukala, sillä ne eivät pysty laajoihin hyökkäyksiin tai yhteistoimintaan. Tappiot ovat olleet murskaavia.

– Ukrainalaiset ovat myös kärsineet, mutta näyttää siltä, että [asevoimien komentaja] kenraali Valeri Zaluzhnyi on säästänyt yksiköitä keväthyökkäystä varten, kunhan maaperän muta kuivuu. Lännen pitää tehdä kaikkensa, että tämä yritys onnistuu, Eliot Cohen sanoo.

History poorly read fosters misunderstanding of the fighting in Ukraine, as I argued in a previous article of in @TheAtlantic. It also obstructs clear thinking about peace or a ceasefire. @CSIS @SAISHopkins @PhillipsPOBrien @WarintheFuture @SlawomirDebski https://t.co/RlFLQXGT86

— Eliot A Cohen (@EliotACohen) February 28, 2023