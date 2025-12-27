Ukrainalta vastaisku etulinjassa, venäläiset ahtaalla

Ukrainan asevoimat kertoo laajentaneensa vastahyökkäystä Zaporižžjan alueella sijaitsevan Huljaipolen kaupungin tuntumassa.
Venäjän joukot pääsivät loppusyksystä etenemään rintamalohkolla hyökkäämällä ylivoimansa turvin idästä. Aluetta puolustava Ukrainan prikaati joutui perääntymään, ja tilanne oli hetkellisesti sekava ennen vahvistusten saapumista.
Kyiv Independent -lehden mukaan Huljaipolen rintamalla on laajempaa merkitystä, koska Ukrainan pääpuolustusasemat suunniteltiin torjumaan etelästä päin tulevaa hyökkäystä. Venäjä voisi uhata näiden asemien sivustaa ja edetä kohti Zaporižžjan kaupunkia.
Huljaipolen lähialue oli pitkään koko Ukrainan rintaman vakaimpia kohtia, sillä rintamalinja oli pysynyt suurelta osin samana keväästä 2022 lähtien. Tilanne muuttui syksyllä Venäjän jatkettua etenemistä idästä päin.
Ukrainan 425. rynnäkkörykmentin kerrotaan edenneen kaupunkialueelle ja raivaavan parhaillaan sinne sijoitettuja venäläisjoukkoja. Pienet jalkaväkiryhmät olivat alun perin päässeet kaupunkiin drooneilta suojaavan sumun turvin.
Ukrainan asevoimat on kertonut kaapatusta viestiliikenteestä, jonka mukaan useita venäläisiä pataljoonia olisi kärsinyt mittavia tappioita viimeaikaissa taisteluissa ja olisi lähellä hajoamispistettä.