Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Drooni tarkkaili ukrainalaisten etenemistä. / skala425 / Telegram

Ukrainalta vastaisku etulinjassa, venäläiset ahtaalla

Alueelle valmistellun puolustuslinjan sivusta on edelleen uhattuna.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan asevoimat kertoo laajentaneensa vastahyökkäystä Zaporižžjan alueella sijaitsevan Huljaipolen kaupungin tuntumassa.

Venäjän joukot pääsivät loppusyksystä etenemään rintamalohkolla hyökkäämällä ylivoimansa turvin idästä. Aluetta puolustava Ukrainan prikaati joutui perääntymään, ja tilanne oli hetkellisesti sekava ennen vahvistusten saapumista.

Kyiv Independent -lehden mukaan Huljaipolen rintamalla on laajempaa merkitystä, koska Ukrainan pääpuolustusasemat suunniteltiin torjumaan etelästä päin tulevaa hyökkäystä. Venäjä voisi uhata näiden asemien sivustaa ja edetä kohti Zaporižžjan kaupunkia.

Huljaipolen lähialue oli pitkään koko Ukrainan rintaman vakaimpia kohtia, sillä rintamalinja oli pysynyt suurelta osin samana keväästä 2022 lähtien. Tilanne muuttui syksyllä Venäjän jatkettua etenemistä idästä päin.

Ukrainan 425. rynnäkkörykmentin kerrotaan edenneen kaupunkialueelle ja raivaavan parhaillaan sinne sijoitettuja venäläisjoukkoja. Pienet jalkaväkiryhmät olivat alun perin päässeet kaupunkiin drooneilta suojaavan sumun turvin.

Ukrainan asevoimat on kertonut kaapatusta viestiliikenteestä, jonka mukaan useita venäläisiä pataljoonia olisi kärsinyt mittavia tappioita viimeaikaissa taisteluissa ja olisi lähellä hajoamispistettä.

Rintamatilanne Huljaipolen lähialueella. / deepstatemap.live
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)