Ukrainalle uusia korvetteja – ”tukikohtana Sevastopol”

Turkki on laskenut vesille uuden Ada-luokan korvetin, joka on määrä toimittaa Ukrainalle ensi vuoden puolella.

Tilaisuutta seurasivat Istanbulissa Ukrainan presidentin vaimo Olena Zelenskyi, Turkin puolustusministeri Hulusi Akar ja Ukrainan laivaston komentaja Oleksiy Neizhpapa.

Hetman Ivan Mazepa (F-211) -korvetti on suunniteltu tiedusteluun, valvontatehtäviin, sukellusveneiden torjuntaan ja maihinnousuoperaatioiden tukemiseen. Kaasuturbiinia ja kahta dieselmoottoria käyttävän satametrisen aluksen huippunopeus on 30 solmua eli 56 kilometriä tunnissa. Miehistö koostuu 93 henkilöstä.

Ukraina tilasi kaksi Ada-luokan korvettia joulukuussa 2020. Ensimmäinen laiva oli määrä toimittaa vuoden 2023 lopulla ja viimeistellä Ukrainassa. Sopimuksen arvo oli 262 miljoonaa euroa.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikovin mukaan moderneja korvetteja tullaan käyttämään Mustanmeren ja Asovanmeren turvaamiseen.

– P.S. Tulevana laivastotukikohtana toimii ukrainalainen Sevastopol, ministeri tviittaa.

Corvette "Hetman Ivan Mazepa" of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in 🇹🇷 and will serve 🇺🇦. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022