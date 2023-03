”Ukrainalla on vain yksi mahdollisuus onnistua hyökkäyksessä”

Tshekin presidentti Petr Pavel uskoo Ukrainan aloittavan odotetun vastahyökkäyksensä lähikuukausien aikana.

Hänen mukaansa aikaikkuna miehitettyjen alueiden vapauttamiseksi on rajallinen, sillä tuen määrä tulee todennäköisesti vähenemään kuluvan vuoden jälkeen. Taustalla ovat osaltaan poliittiset syyt.

– On äärimmäisen vaikeaa pitää tuen määrä nykyisellä tasolla ensi talven jälkeen. Sotaväsymys ei koske vain inhimillisten voimavarojen ja kaluston ehtymistä sekä Ukrainan infrastruktuurin tuhoamista, vaan myös tukea antavien maiden väsymistä. Monissa maissa poliitikot odottavat näkevänsä menestystä tämän vuoden aikana, Petr Pavel sanoo puolalaisen Rzeczpospolita-lehden haastattelussa.

– Uskon, että Ukrainalla on vain yksi mahdollisuus tehdä mittava vastahyökkäys. Jos he päättävät tehdä suuren vastahyökkäyksen, ja se epäonnistuukin, niin seuraavan rahoittaminen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa, Pavel jatkaa.

Presidentin mukaan Ukrainan tukijamaiden ei pitäisi painostaa maata tekemään päätöksiä neuvotteluista suuntaan tai toiseen. Tärkeintä on toimittaa maalle sen tarvitsemaa kalustoa.

– Voimme tukea ukrainalaisia niin paljon kuin mahdollista, mutta emme voi antaa heille suunnitelmia tulevaisuudesta. Voimme vain auttaa, Pavel toteaa.

Ukrainan asevoimien on arvioitu valmistelevan hyökkäystä, joka voisi alkaa maaperän kuivumisen jälkeen eli mahdollisesti jo loppukevään aikana. Asiantuntijat ovat pitäneet yhtenä mahdollisuutena iskua etelässä kohti Asovanmerta. Haasteena on, että Venäjän joukot ovat valmistelleet alueelle laajoja puolustusasemia.

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi on puolustanut päätöstä pitää kiinni Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutin kaupungista rajuista taisteluista huolimatta. Hänen mukaansa venäläiset ovat kärsineet alueella huomattavasti suurempia tappioita. Syrskyi sanoi Ukrainan tarvitsevan lisäaikaa keväthyökkäyksessä tarvittavien reservien muodostamiseen.

