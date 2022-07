Ukrainalla on tällä hetkellä nämä kaksi etua hyökkääjään nähden

Ukrainan asevoimilla on kaksi mahdollista syytä suhtautua optimistisesti Ukrainan sotatoimialueilla vallitsevaan tilanteeseen, arvioi George Washington yliopiston Venäjä-asiantuntija ja analyytikko Andrew Bowen.

– 1) Venäjän joukot ovat uupuneet ja tarvitsevat operatiivisen tauon, ja 2) (Ukrainan joukkojen) vastahyökkäys Hersonissa etenee odotettua paremmin vetäen Venäjän joukkoja pois Zaporižžjasta, Bowen toteaa Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konašenkov ilmoitti torstaina, että Venäjän joukot Itä-Ukrainassa pysähtyvät lepäämään ja keräämään takaisin taistelukykyään.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän joukot keskittyvät todennäköisesti operatiivisen tauon aikana pienimuotoisiin hyökkäystoimiin. Samalla hyökkääjä täydentää joukkojaan ja asettaa edellytykset suuremmalle hyökkäykselle tulevina viikkoina tai kuukausina.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan Ukrainan joukot jatkavat vaiheittaista etenemistään Lounais-Ukrainassa Hersonin alueella.

The two biggest potential sources of optimism for the 🇺🇦 Armed Forces are 1) 🇷🇺 forces are exhausted and need an operational pause and 2) the Kherson counteroffensive does better than expected, drawing 🇷🇺 forces from Zaporizhia. — Andrew S. Bowen (@Andrew_S_Bowen) July 8, 2022

Russian Defense Ministry Spokesperson Igor Konashenkov announced that #Russian forces in #Ukraine are pausing to rest and regain their combat capabilities, confirming ISW’s assessment that Russian forces have initiated an operational pause. Full report: https://t.co/Ymj6xlvjzA pic.twitter.com/CYB5382cQw — ISW (@TheStudyofWar) July 7, 2022