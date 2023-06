Ukrainalla huutava tarve ilmapuolustukselle: Venäjä metsästää lentokenttiä

Ukrainalla on nyt suuri tarve saada lisää ilmapuolustustarvikkeita. Vaikka Venäjän ohjusvarastot ovatkin ilmeisesti vähissä, hyökkääjä pyrkii iskemään ukrainalaisten käyttämiin lentokenttiin. Asiasta raportoi Ukrinform.

Ukrainan ilmavoimien edustaja Yuriy Ihnat kertoo, että esimerkiksi toukokuussa ohjusiskuja oli erittäin runsaasti. Edellisenä yönä ukrainalaiset onnistuivat ampumaan neljä kuudesta venäläisestä ohjuksesta alas.

– Tällä kertaa kuusi sotakonetta ampui kuusi ohjusta, vaikka niitä olisi voinut olla paljon enemmänkin. Joten yksi ohjus per konetta. Lisäksi pohjoisesta suunnasta tuli viisi hyökkäysdronea, jotka ammuttiin Sumyn alueelle, jossa aiheutettiin tuhoa infrastruktuurille. Valitettavasti risteilyohjuksista kaikki eivät tuhoutuneet, kuudesta neljä ammuttiin alas, ja kaksi osui valitettavasti käytössä olevaan lentokenttäämme lähellä Kropyvnytskyitä.

Ihnat kertoo, että Venäjä iskisi vielä useammin, jos siltä vain löytyisi enemmän ohjuksia. Tällä hetkellä varastot ovat kuitenkin varsin tyhjiä.

– Jos ohjuksia olisi enemmän, he varmasti ampuisivat niitä sotilaslentokentille. Meillä on kymmeniä käytössä olevia lentokenttiä. Valitettavasti tämä on herkkupala viholliselle, koska Ukrainan ilmavoimat eivät anna heille rauhaa. He yleensä ”tuhoavat” ne uutisoinnissaan ja väittävät tuhoavansa viisi, joskus jopa kymmenen konetta viikoittain, Ihnat ihmettelee.

– Loppujen lopuksi he ovat jo ”tuhonneet” koko ilmavoimat luultavasti kahdeksan kertaa. Maassamme ilmavoimat toimivat näillä kymmenillä lentokentillä. Ilmavoimat on suorittanut jo yli 30 lentoa, yli 10 ilmaiskua edellisenä päivänä ja myös tänä päivänä. Tietenkään vihollinen ei pidä tästä.