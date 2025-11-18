Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tilannepäivityksessä mainit Pokrovskin taistelupaikat punaissella alleviivattuna (Kuva: Deepstate)

Ukrainalaisyksikön raportti Pokrovskista –”314 venäläistä tuhottu”

Katutaistelut kaupungissa kiihtyvät, kertoo ukrainalainen maahanlaskujoukkojen yksikkö.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan maahanlaskujoukkojen 7. armeijakunta on jakanut viestipalvelu X:ssä 18. marraskuuta virallisen tilannepäivityksensä Pokrovskin puolustustaisteluista.

– 314 venäläistä saanut surmansa + 71 haavoittunut kaupungin sisällä viimeisen 17 päivän aikana. Katutaistelut kiihtyvät. Vihollinen epäonnistunut saarrostusyrityksessään Hryshynen pohjoispuolella – jatkavat tuhotuksi tulemista.

Armeijakunta kertoo myös Venäjän sotilastiedustelun (GRU) hyökkäysryhmän tulleen tuhotuksi Myrnohradissa, kuten myös soluttautujat kaupungin pohjoispuolella Krasni Lymanin akselilla.

Yksikkö on pitänyt objektiivisena Michael Kofmanin rintama-analyysia, josta Verkkouutiset on kertonut tässä. Kofmanin mukaan rintamalinja on muuttunut suureksi harmaaksi alueeksi ja venäläiset pyrkivät etenemään korkeintaan muutaman miehen ryhminä. Hänen mukaansa suurin osa sodankäynnistä tapahtuu droonien välityksellä.

Kofmanin arvio kajastuu myös armeijakunnan jakamalla videolla, jossa näkyy drooneja käytettävän runsaasti ja venäläisten liikkuvan pääasiassa pareittain.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)