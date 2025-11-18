Ukrainalaisyksikön raportti Pokrovskista –”314 venäläistä tuhottu”

Ukrainan maahanlaskujoukkojen 7. armeijakunta on jakanut viestipalvelu X:ssä 18. marraskuuta virallisen tilannepäivityksensä Pokrovskin puolustustaisteluista.
– 314 venäläistä saanut surmansa + 71 haavoittunut kaupungin sisällä viimeisen 17 päivän aikana. Katutaistelut kiihtyvät. Vihollinen epäonnistunut saarrostusyrityksessään Hryshynen pohjoispuolella – jatkavat tuhotuksi tulemista.
Armeijakunta kertoo myös Venäjän sotilastiedustelun (GRU) hyökkäysryhmän tulleen tuhotuksi Myrnohradissa, kuten myös soluttautujat kaupungin pohjoispuolella Krasni Lymanin akselilla.
Yksikkö on pitänyt objektiivisena Michael Kofmanin rintama-analyysia, josta Verkkouutiset on kertonut tässä. Kofmanin mukaan rintamalinja on muuttunut suureksi harmaaksi alueeksi ja venäläiset pyrkivät etenemään korkeintaan muutaman miehen ryhminä. Hänen mukaansa suurin osa sodankäynnistä tapahtuu droonien välityksellä.
Kofmanin arvio kajastuu myös armeijakunnan jakamalla videolla, jossa näkyy drooneja käytettävän runsaasti ja venäläisten liikkuvan pääasiassa pareittain.
Official Pokrovsk Defense Update, Nov 18
314 Russians KIA+71 WIA inside the city in 17 days.
Street fights intensify.
Enemy fails to flank north to Hryshyne — keep getting destroyed.
Myrnohrad: Russian GRU assault team wiped out. Infiltrators from Krasnyi Lyman axis — same fate. pic.twitter.com/fKFswgI0FD
— 7 Corps AAF Rapid Response (@7corpsDSHV) November 18, 2025
@KofmanMichael,thank you for your objective analysis.
Let us add a bit of first-hand information on Pokrovsk battle situation https://t.co/SBsu3BNoeH.
— 7 Corps AAF Rapid Response (@7corpsDSHV) November 18, 2025