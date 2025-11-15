Ukrainan rintamalla on nyt valtava ”harmaa alue”

Ukrainan asevoimat kestävät, mutta tilanne on heikentynyt viime kuukausina. Näin kirjoittaa Ukrainan rintamalla juuri vieraillut Carnegie-ajatuspajan tutkija ja sotilasasiantuntija Michael Kofman. Droonit aiheuttavat edelleen suurimman osan päivittäisistä tappioista, ja rintamalle on syntynyt asiantuntijan sanoin ”harmaa alue”.

– Maantasalla sotaa eivät edelleenkään määritä juoksuhaudat ja yhtenäiset puolustuslinjat, vaan kahden-kolmen miehen asemat, joiden välillä on suuria aukkoja. Nämä etuasemat eivät ole tuliasemia tai tarkkailupaikkoja. Rintama on huokoinen, läsnäolo ei merkitse hallintaa, Kofman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäläissotilaat yrittävät tunkeutua Ukrainan asemien väliin jakamalla joukkueita yhden tai kahden sotilaan ryhmiin, jotka pyrkivät etenemään mahdollisimman pitkälle ukrainalaisasemien ohi. Yritykset ovat verisiä, mutta osa venäläisistä onnistuu ja järjestäytyy uusissa asemissaan.

– Lopputuloksena on suuri harmaa alue, jossa ei ole varmuutta siitä kuka hallitsee mitäkin, tehden taistelukentästä vaikeasti kartoitettavan. Venäläisten ja ukrainalaisten asemat ovat sulautuneet yhteen kaupungeissa ja puurajoilla. Tilanne voi siis olla sekä paljon parempi että huonompi kuin miltä se kartalla näyttää, Hofman toteaa.

Kofman kiinnittää analyysissään myös huomiota tuoreeseen muutokseen Ukrainan tappioissa. Tykistön tappiot ovat vähentyneet, samalla kun yhä useampi Ukrainan kaatuneista tai haavoittuneista palvelee huoltotehtävissä. Vaikka Ukraina on menettänyt viime kuukausina etulyöntiasemaansa rintaman droonisodankäynnissä, toteaa asiantuntija Ukrainan asevoimien yhä sopeutuvan tehokkaasti sodan muutoksiin. Useimmilla ukrainalaisyksiköillä on nyt käytössään huolto- ja logistiikkatehtäviin sopivia miehittämättömiä ajoneuvoja.

–Nämä vaativat enemmän taitoa ja koulutusta, mutta niiden käyttö on lupaavaa, vähentäen miestappioita, Kofman kirjoittaa.