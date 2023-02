Ukrainalaissotilas yllättää rankalla videolla hyökkääjän viiden metrin päästä

Ukrainalainen Censor.net-media uutisoi sosiaalisessa mediassa paljon huomiota saaneesta kypäräkameravideosta, jonka kerrotaan olevan kuvattu Luhanskin rintaman taisteluista.

Videon lataajana on Predator-kutsumanimellä tunnettu sotilas, joka palvelee 92. mekanisoidussa prikaatissa. Yksikkö taistelee parhaillaan Kupjanskin kaupungin kaakkoispuolella.

Sotakirjeenvaihtaja Juri Butusovin mukaan intensiivinen tulitaistelu kuvattiin metsikköön kaivetussa lyhyessä juoksuhaudassa, jossa on kahden sotilaan suoja-asema. Kyseessä on ilmeisesti tarkkailuun käytetty etuasema, jota puolustamassa oli vain muutama ukrainalaissotilas.

Videon kuvannut sotilas yrittää torjua lähestyvien venäläisjoukkojen hyökkäystä usealla kertasingolla. Hän siirtyy uusiin asemiin ja havaitsee aivan juoksuhaudan laidalle edenneen Venäjän sotilaan. Ukrainalaissotilas surmaa hyökkääjän muutamalla laukauksella ja jatkaa asemansa puolustamista.

Juri Butusov kirjoittaa Telegram-päivityksessään, että venäläisen rynnäkköosaston hyökkäys saatiin lopulta torjuttua.

Intense GRAPHIC FPV footage Ukrainian 92nd brigade's soldier repelling a Russian infantry attack on his position in Luhansk Oblast

📹TikTok/_lost_generation, via @DenesTorteli, pic.twitter.com/AoixrC7Q29

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 18, 2023