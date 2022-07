Ukrainalaisista 84 prosenttia vastustaa alueellisia myönnytyksiä

Kyselyn mukaan peräti 84 prosenttia ukrainalaisista vastustaa rauhaa Venäjän kanssa, jos se sisältää alueellisia myönnytyksiä.

Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent Twitterissä.

Kyselyn toteutti Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutti. Vastausten perusteella vain 10 prosenttia ukrainalaisista on valmis joihinkin alueellisiin myönnytyksiin.

⚡️ Poll: 84% of Ukrainians are against peace with Russia if it involves territorial concessions.

According to a Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) survey published on July 27, only 10% of Ukrainians are ready for some territorial concessions.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 27, 2022