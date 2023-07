Ukrainalaiseversti: Tästä syystä Krimin siltaa ei ole tuhottu

Ukrainalainen sotilasasiantuntija ja eversti (evp.) Roman Svitan kertoo virolaiselle Forte -uutissivustolle, miksi Ukrainan vastahyökkäys on edennyt toivottua hitaammin.

– Ongelma on siinä, että Ukrainan armeija ei kyennyt keräämään tarvittavaa määrää kalustoa ja resursseja etenkään tilanteessa, jossa Venäjän armeija suoritti laajoja linnoitus- ja kaivaustöitä. Venäläiset ovat kaivaneet itsensä maan sisään, mutta meillä ei ole tarpeeksi tykistöä, ammuksia ja ilmavoimaa hyökkäyksen tueksi, Svitan toteaa.

Rintamalla aloite on asiantuntijan mukaan Ukrainan käsissä, mutta eteneminen on hidasta. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että puolustajalla on pulaa pitkän kantaman ohjuksista ja lentokoneista.

Niiden avulla olisi Svitan mukaan mahdollista tuhota Kertšinsalmen ylittävä Krimin silta, jonka kautta hänen mukaansa kulkee 30 prosenttia venäläisten ammuksista. Myös silta lähellä Taganrogia on yhä käytössä. Sen kautta kulkee Svitan arvion mukaan 70 prosenttia ammuksista, joita Venäjä käyttää Hersonin ja Zaporižžjan taisteluissa.

– Meillä ei ole mahdollisuutta tehdä tätä (siltojen tuhoamista), ja länsi ei ole antanut lupaa käyttää meille annettuja Storm Shadow -ohjuksia tähän tarkoitukseen. Tällaiset rajoitukset aiheuttavat suuria ongelmia, koska nämä ovat sotilaallisessa näkökulmassa elintärkeitä kohteita.