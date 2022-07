Ukrainalaiset partisaanit katkaisivat rautatiesillan

Ukrainalaiset partisaanit ovat katkaisseet rautatiesillan Zaporižžjan alueella, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Tuhottu rautatiesilta sijaitsee 25 kilometrin päässä Venäjän miehittämästä Melitopolin kaupungista.

ISW:n mukaan rautatiesillan tuhoaminen vaikeuttaa todennäköisesti edelleen Venäjän huoltotoimia Krimiltä Zaporižžjan alueen etulinjaan.

Partisaanit olivat aiemmin räjäyttäneet toisen rautatiesillan lähellä miehitettyä Lyubymivkaa Melitopolin ja Tokmakin välillä ja suistaneet ammuksia kuljettaneen venäläisen panssarijunan.

ISW:n mukaan toiminnan lisääntyminen tukee arviota siitä, että ukrainalaiset partisaanit pyrkivät iskemään Venäjän rautatielinjoihin Melitopolin lähellä.

#Russian-Occupied Areas Update:

Ukrainian partisans blew up a railway bridge about 25 km north of Melitopol between Novobohdanivka and Troitske on July 7, likely further obstructing Russian resupply efforts from Crimea to the Zaporizhia Oblast front line.https://t.co/EIIsxAYsVW pic.twitter.com/x7osoTtD42

— ISW (@TheStudyofWar) July 7, 2022