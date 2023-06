Ukrainalaisarvio Jevgeni Prigozhinista ja Vladimir Putinista: Jompikumpi kuolee pian

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja ja Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja Tymofiy Mylovanov pohtii Twitterissä Venäjällä lyhyeksi jäänyttä kapinaliikehdintää ja Kremlin reagointia siihen.

– (Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni) Prigozhinin ja (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin fiasko on osoittanut, että 1) Venäjä on romahtanut ja epäonnistunut valtio 2) Putin on heikko ja hänet pakotettiin neuvottelemaan ja olemaan rankaisematta Prigozhinia kapinasta 3) Putinin tiedustelupalvelut ovat vitsi; ne eivät huomanneet kapinaa 4) Asevoimat ei pystynyt tukahduttamaan Wagneria, Mylovanov toteaa.

Jevgeni Prigozhinin johtamat Wagner-joukot ryhtyivät viikonloppuna avoimeen kapinaan Venäjän sotilasjohtoa vastaan. Joukot marssivat kohti Moskovaa, kunnes lauantai-iltana Prigozhin ilmoitti joukkojen vetäytyvän ja palaavan tukikohtiinsa.

– Tämä ei ole tarinan loppu. Toinen heistä menettää pian valtansa. Suorat haasteet diktaattoreille eivät pääty rauhanomaisiin ratkaisuihin, koska kyse on vallan ja voiman osoittamisesta. Toistaiseksi Prigozhin on osoittautunut luultua vahvemmaksi, kun taas Putin on osoittautunut luultua heikommaksi, Tymofiy Mylovanov sanoo.

– Jompikumpi kuolee pian, poliittisesti tai kirjaimellisesti.

Tämä luo hänen mukaansa Ukrainalle mahdollisuuksia sodassa Venäjää vastaan.

– Venäjä on siirtymässä avoimen epävakauden ja arvaamattomuuden aikakauteen. Tämä luo Ukrainalle mahdollisuuksia vallata alueensa takaisin.

– Ironia piilee siinä, että Putin aloitti Ukrainassa kulutussodan toivoen Ukrainan tai lännen yhtenäisyyden romahtavan. Sen sijaan hänelle selvisi, että hänen omien joukkojensa keskuudessa ei ole yhtenäisyyttä ja sitoutumista, Mylovanov sanoo.

