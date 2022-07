Sotilas esittelee tappavaksi muunneltua lennokkia videolla

Ukrainalainen sotilas esittelee sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla muunneltua kaupallista DJI Mavic 3 -dronea, joka on muunneltu pudottamaan ilmasta ammuksia.

Videolla esiteltyyn droneen on kiinnitetty kaksi kranaattia. Voit katsoa videon tämän jutun lopussa olevalta upotteelta.

Drone-lennokeista on tullut tärkeä osa sodankäyntiä Ukrainassa, ja Ukrainan joukot käyttävät laajasti erilaisia muunneltuja drone-lennokkeja.

#Ukraine: A Ukrainian soldier demonstrating a modified commercial off-the-shelf DJI Mavic 3 drone adapted to drop two air delivered improvised munitions – here based on American M430A1 HEDP 40x53mm grenades.

Various modified COTS drones are widely used by Ukrainian forces. pic.twitter.com/R3Nae86h9k

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 27, 2022