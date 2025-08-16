Ukrainalainen ryhmä puolustaa miljoonakaupunkia Venäjän drooneilta

Mustanmeren rannalla sijaitseva Odessa on joutunut Ukrainan sodan aikana lukemattomien Venäjän drooni-iskujen kohteiksi. Yhden sotilasyksikön työn ansiosta kaupunki on kuitenkin säästynyt monilta iskuilta. Brittilehti Telegraph kertoo nyt, miten miljoonakaupunkia suojataan hyökkääjältä.

Odessan ympärillä toimii lukuisia liikkuvia droonintorjuntayksikköjä, jotka kuuluvat Ukrainan kansalliskaartin 11. prikaatiin. Lava-autoilla ja raskailla konekivääreillä varustetun ryhmän tehtävä on yksinkertainen: Tuhota kaupunkia lähestyvät iranilaisvalmisteiset Shahed-droonit.

Työ ei ole helppoa. Venäjä on onnistunut iskemään Odessaan lukuisia kertoja, ja iskujen määrä on nousussa.

Yksikön tärkein työkalu on iPad-tabletilla näkyvä muutaman sekunnin välein päivittyvä tutkakuva, joka näyttää Venäjältä ammuttujen droonien laukaisut.

– Meillä on vuorossa neljä ihmistä, ja meillä on päivittäinen aikataulu, yksikön komentaja Naum kertoo.

– Jokainen seuraa tablettejaan vuoron aikana ymmärtääkseen sijaintinsa. Riippumatta siitä, onko päivä vai yö, seuraamme tabletteja joka minuutti.

Sotilailla on droonien laukaisun jälkeen kaksi tuntia aikaa päästä asemiinsa. Vaikka he tietävät, missä droonit lentävät, on liikkuvaan maaliin osuminen silti erittäin haastavaa. Droonit myös lentävät korkealla, mikä ei helpota tehtävää.

Naumin mukaan Venäjän drooni-iskut ovatkin viime aikoina kehittyneet. Kun aikaisemmin Venäjä saattoi varata yhteen iskuun viisi tai kuusi droonia, on yhdessä drooniparvessa nyt jopa 10-15 droonia.

– Sen takia niiden tuhoaminen on vaikeampaa, Naum harmittelee.

Alaskassa käydyistä neuvotteluista huolimatta Venäjä ei näytä hillitsevän siviilikohteisiin kohdistettuja iskujaan. 11. prikaatin sotilaat ovat siis jatkossakin vastuussa siitä, että venäläisdroonit ammutaan alas ennen kuin ne osuvat kerrostaloihin.