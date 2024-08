Ukrainalainen komentaja paljastaa: Näin Kurskissa hämättiin

Ukrainalainen komentaja kertoo New York Timesille, kuinka Ukrainan joukot onnistuivat yllättämään venäläiset edetessään rajan yli Venäjän Kurskin alueelle.

Ukrainan sotilasoperaatio Kurskin alueella on jatkunut viikon verran.

Ukraina teki valmistelunsa salassa. Tammi- ja vaahterametsien paksu lehvistö kätki raskaan kaluston, ja näennäiset harjoitukset peittivät joukkojen liikkeet. Sotilaat olivat hajaantuneet ja nukkuivat kylien hylätyissä kodeissa.

– Jopa korkea-arvoisille upseereille kerrottiin hyökkäyksestä vasta viime hetkellä, kertoo ukrainalaisen prikaatin varakomentaja, everstiluutnantti Artem.

Hän esiintyy haastattelussa ainoastaan etunimellään.

Artem kertoo kutsuneensa upseerinsa kokoukseen metsäiseen tienvarteen ilmoitusta varten – he hyökkäisivät Venäjälle. Tämä tapahtui kolme päivää ennen hyökkäystä. Rivisotilaat saivat tietää asiasta vasta päivää ennen hyökkäystä.

– Ajatus siitä, että astuisimme todella Venäjän alueelle, tuntui jotenkin uskomattomalta, Artem sanoo.

– Sitä joukkoa, joka tiesi hyökkäyssuunnitelmasta, oli rajattu erittäin tiukasti, eversti Artem sanoi. Silti, kun uutinen levisi sotilaiden keskuudessa, armeija luotti sotilaidensa harkintakykyyn. Upseerit eivät keränneet pois sotilaiden puhelimia ja luottivat siihen, että he pitävät salaisuuden.

Strategiana oli murtautua nopeasti rajapuolustuksen läpi ja liikkua teillä estäen venäläisten vastahyökkäykset ja hyödyntäen soiden ja järvien reunustamaa maalaismaisemaa, joka rajoittaa Venäjän mahdollisuuksia liikkua maastossa teiden ulkopuolella.

– Hyökkäys – jonka aikana on otettu määrittelemätön määrän sotavankeja, ja jonka seurauksena Venäjä on aloittanut toistaiseksi hajanaiset vastatoimet turvallisuuspalvelun eikä armeijan alaisuudessa – on jo saavuttanut tavoitteensa, Artem toteaa.

– Se on isku voittoisana imperiumina esiintyvälle Venäjälle ja sen auktoriteetille. Mutta me loimme puskurivyöhykkeen tuon maan sisälle.

Ukrainan etenemisen sanotaan johtuneen huolellisesta suunnittelusta ja Venäjän tiedustelun täydellisestä epäonnistumisesta.

Eri arvioiden mukaan tapahtumilla voi olla seurauksia Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimoville. Mediaväitteiden mukaan Gerasimov oli antanut palttua tiedustelun varoituksille Kurskin lähelle kerääntyneistä ukrainalaisjoukoista.

