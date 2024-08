Miten pitkälle Ukraina voi edetä? Venäjä menettänyt tuhat neliökilometriä aluetta

Ukraina on saattanut ottaa ”ensimmäisen askeleen” kohti strategian muutosta puolustustaistelussaan hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vastaan, arvioi New Hampshiren yliopiston apulaisprofessori, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jen Spindel.

Ukrainan sotilasoperaatio Venäjän Kurskin alueella on jatkunut viikon verran

– Ukraina ei voi jatkaa taistelua samalla tavalla kuin kahden viime vuoden ajan. Ukrainalla ei yksinkertaisesti ole miesvoimaa tai asevarastoja sitä varten, Spindel sanoo Deutsche Wellelle.

– Venäjä on paljon suurempi (maa), ja sillä on suurempi armeija. Ukraina ei voi jatkaa taistelua Venäjän kanssa tasavertaisesti. Ukrainan on omaksuttava epäsymmetrisempi sotimistapa ja vietävä konflikti Venäjän alueelle, jos se haluaa jatkaa taistelua.

Spindelin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Ukrainan ei kannata ottaa yhteen Venäjän asevoimien kanssa avoimella taistelukentällä, vaan puolustajan pitäisi käyttää Ukrainan joukkojen vahvuuksiin ja aseistukseen sopivampaa taktiikkaa

– Juuri sitä, mitä Kurskissa näyttää tapahtuvan.

– Näen tämän Ukrainan yrityksenä muuttaa hieman strategiaansa. Se osoittaa, että Venäjän alueelle eteneminen ei ole enää kiellettyä ja että Ukraina hyökkää Venäjälle pakottaakseen hyökkääjän ohjaamaan pommituksensa pois Ukrainasta.

Ukraina edennyt

Ukrainan hallinto ja sodanjohto on suurilta osin vaiennut suunnitelmistaan. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistaiseksi puhunut vain ”toimista sodan työntämiseksi hyökkääjän alueelle”. Nimettömänä esiintyvien sotilaslähteiden mukaan operaatiossa on mukana tuhansia ukrainalaisia sotilaita.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin mukaan Ukraina hallitsee nyt noin 1 000 neliökilometrin kokoista aluetta Venäjällä.

Venäläisten lähteiden mukaan Ukrainan joukot etenivät Kurskin alueelle 6. elokuuta nopeasti rajan yli noin 10 kilometrin syvyyteen. Viikkoa myöhemmin tiedotusvälineiden mukaan ukrainalaiset ovat edenneet noin 30 kilometrin syvyyteen Venäjän alueelle ja vallanneet useita pieniä kyliä. Etulinjan kerrotaan olevan muutostilassa.

Venäjän puolustusministeriö väittää pysäyttäneensä Ukrainan etenemisen ja sanoo, että taistelut rajoittuvat kahdelle pienemmälle raja-alueelle.

Ukrainan hyökkäys on ensimmäinen suuri Ukrainan asevoimien virallisten joukkojen eteneminen Venäjän alueelle sen jälkeen, kun Venäjän laajamittainen hyökkäys alkoi helmikuussa 2022.

Ukrainan eteneminen oli ”huolellisen suunnittelun tulos ja Venäjän tiedustelun täydellinen epäonnistuminen”, arvioi itävaltalainen sotahistorioitsija, eversti Markus Reisner.

Hänen mukaansa Ukraina sai selkeän propagandavoiton, koska kaikkien huomio on nyt suuntautunut Kurskiin eikä etelämpänä sijaitsevalle Ukrainan Donbasin alueelle, jossa venäläiset etenevät hitaasti kohti Tshasiv Jaria ja Pokrovskia.

– Jos Ukraina pystyy pitämään valtaamaansa alueet hallussaan Kurskin alueella, se pakottaisi Venäjän ryhmittymään uudelleen vähentäen painetta Donbasissa, Reisner sanoo.

Merkitys sodalle

ECFR-ajatuspajan asiantuntija Gustav Gressel suhtautuu kuitenkin pessimistisemmin Ukrainan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin Kurskissa.

Hän totesi Ukrainan operaation alussa, että ”se on hyväksi mielialalle, mutta merkityksetön sodan kannalta”.

– Ei ole ollut merkkejä siitä, että Venäjä siirtäisi joukkoja idästä pysäyttääkseen Ukrainan etenemisen, Gressel sanoo DW:lle.

Viime päivinä on kuitenkin saatu vahvistamattomia tietoja, että Venäjä on siirtänyt joukkojaan Koillis-Ukrainasta Kurskiin.

– Venäjä hyötyy eniten, kun etulinja ulotetaan Venäjän alueelle, koska se ylikuormittaa edelleen Ukrainan asevoimia, Gressel toteaa.

Asiantuntijat uskovat kuitenkin, että Ukrainalla voi olla myös muita tavoitteita Kurskin-operaatiossaan. Esimerkiksi neuvotteluasemansa parantaminen Venäjän kanssa.

– On mahdollista, että Ukrainan hallinto haluaa osoittaa Venäjälle, mutta ennen kaikkea lännelle, että Ukraina ei ole kulkenut tiensä päähän. [Ukraina haluaa näyttää], että se pystyy edelleen voittamaan sodan – useampien länsimaisten asetoimitusten myötä, sanoo saksalainen journalisti ja Ukraina-asiantuntija Winfried Schneider-Deters.

Spindel uskoo, että saavuttaakseen tavoitteensa Ukrainan ei tarvitse edetä ”erityisen pitkälle” Venäjän alueelle.

– En usko, että kukaan haluaa nähdä tämän kärjistyvän konfliktiksi, jossa Ukraina lähettää joukkoja Moskovaan tai lennättää droneja tai lentokoneita siihen suuntaan. Mitä pidemmälle Ukrainan armeija etenee, sitä suurempi on riski, että joukkojen huoltoreitit katkaistaan.