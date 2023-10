Ukraina yllätti ja iski kokeellisella aseella kolmea Venäjän sota-alusta vastaan

Ukrainan turvallisuuspalvelu vahvistaa ukrainalaismedioille iskeneensä yhdessä Ukrainan laivaston kanssa kokeellisilla miehittämättömillä pommialuksilla kolmea Venäjän sota-alusta vastaan Mustallamerellä. Kahden sotalaivan väitetään vahingoittuneen räjähdyksissä. Kohteena olleen sukellusveneen taas kuvataan olleen ”onnekas”.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa miehitetyllä Krimillä havaituista räjähdyksistä ja Venäjän sotalaivoja koskevista sekavista tiedoista.

Kohteiksi ovat väitetysti joutuneet 22160-tyypin suuri partioalus Pavel Derzhavin ja toistaiseksi nimeämätön Bujan-luokan korvetti. Ukrainalaisten mukaan korvettia vastaan iskettiin tänään ja Pavel Derzhavinia keskiviikkona. Kohteena oli ilmeisesti myös Kilo-luokan sukellusvene Alrosa, joka välttyi osumalta.

Pavel Derzhavinin mysteeriräjähdyksen kerrottiin aiemmin tapahtuneen miehitetyn Krimin Sevastopolin sotilassataman edustalla. Sen epäiltiin alkuun johtuneen ajamisesta omaan miinaan. Tänään myös venäläisillä kanavilla on kerrottu uudesta iskusta. Sosiaalisessa mediassa on myös kiertänyt tässä yhteydessä kuitenkin video, jolla näyttäisi olevan savuava 22160-luokan alus Mustallamerellä.

Suositulla venäläisellä propagandakanavalla on väitetty, että alusta vahingoittanut räjähdys tapahtui pinnan alla. Tämän taas on arvioitu viittaavan siihen, että Ukraina on käyttänyt uutta miehittämätöntä pommisukellusvenettä. Sellaisia on tiettävästi ukrainalaisten arsenaalissa. Niiden aiemmasta käytöstä ei kuitenkaan ole ollut viitteitä.

Ukrainan turvallisuuspalvelun lähteet kertoivat Censor.net-uutissivustolle, että kyseessä olisivat kuitenkin olleet ”Merivauvoiksi” aiemmin ristityt miehittämättömät pommiveneet. Niitä on ilmeisesti käytetty aiemmin Kertsinsalmen siltaan kohdistuneessa iskussa.