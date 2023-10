Käyttikö Ukraina uutta tuhoisaa asetta? Videon kerrotaan näyttävän savuavan Venäjän sotalaivan

Sosiaalisessa mediassa kiertää materiaalia, jossa kerrotaan näkyvän savuava venäläinen 22160-tyypin korvetti Mustallamerellä. Venäjän sosiaalisessa mediassa uumoillaan, että alus on joutunut uuden ukrainalaisaseen uhriksi. Väitteisiin liittyy runsaasti epävarmuuksia. Aluksen on aiemmin väitetty ajaneen omaan miinaan.

Kuvat ja videot ovat peräisin suositulta Krymskiu veter -kanavalta Telegramissa. Siellä julkaistaan runsaasti materiaalia miehitetyltä niemimaalta. Päivityksessä kerrotaan, että aluksen perän vasemmalla puolella tapahtui räjähdys. Tilannetta kuvataan kuitenkin epäselväksi. Video aluksesta löytyy Telegramista tämän linkin takaa.

Radio Free Europen ylläpitämällä Krym Realii -kanavalla taas kerrotaan, että miehitetyn Krimin Sevastopolissa on kuultu voimakas räjähdys, joka tuntui aina kaupungin laitamilla asti.

Aluksen väitetysti saamasta osumasta kerrotaan myös yli 1,2 miljoonaa seuraajaa tavoittavalla venäläisellä sotabloggaajakanava Rybarilla. Päivityksen mukaan kyse oli Ukrainan iskusta. Alus on kanavalla nimetty 22160-tyypin korvetti Pavel Derzhaviniksi. Sen peräsimen kerrotaan vaurioituneen niin, että paikalle piti lähettää hinaaja. Myös sen väitetään joutuneen ukrainalaisten hyökkäyksen kohteeksi. Alusten kärsimien vaurioiden kerrottiin vielä puolen päivän aikaan olevan hämärän peitossa.

Propagandakanava kertoo räjähdyksen tapahtuneen veden alla. Tämän taas arvioidaan viittaavan siihen, että Ukrainalla voi olla käytössään räjähteillä varustettuja miehittämättömiä sukellusveneitä.

– Se selittää sen, ettei laivan miehistö ryhtynyt torjuntatoimiin (eivät huomanneet) sekä sen, miten miehittämättömät alukset pääsivät estepuomien ohitse.

Ukrainalla on tiettävästi käytössään tällaisia aluksia. Elokuussa sosiaalisessa mediassa levisi videoita ja tietoja Maritshkaksi kutsutusta ukrainalaisesta miehittämättömästä pienoissukellusveneestä. Maritshkan on kerrottu olevan noin kuuden metrin mittainen. Alus voidaan väitetysti varustaa joko tiedustelu- tai hyökkäystehtäviin. Sen kantaman kerrotaan olevan jopa tuhannen kilometrin luokkaa.

Väitettyyn hyökkäykseen liittyviä tietoja voidaan pitää yhä varsin epävarmoina. Ukrainan mediassa on puhuttu jo pari päivää Pavel Derzhavinin räjähdyksessä Sevastopolin edustalla kärsimistä vaurioista. Aiemmin aluksen epäiltiin ajaneen omaan miinaan.

Ukrainalaiset väittivät myöhemmin iskeneensä kolmea Venäjän sota-alusta vastaan Mustallamerellä kokeellisilla aseilla. Uudet tiedot tapauksista löytyvät alla olevasta jutusta.

