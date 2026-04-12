Venäläiset teloittivat neljä sotavankia – kuvat ei herkille

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Dmytro Lubinets aikoo valittaa YK:lle ja Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle neljän ukrainalaisen sotavangin ja evakuointiryhmän teloituksesta pääsiäisen aikana..

– Tämä on törkeä ja kyyninen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, erityisesti Geneven yleissopimusten, loukkaus. Lähetän välittömästi kirjeitä Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle ja YK:lle näiden rikosten johdosta. Maailman on tiedettävä, että Venäjä rikkoo järjestelmällisesti kaikkia mahdollisia sodankäynnin sääntöjä ja on tehnyt terrorista taktiikkansa, hän totesi Ukrinformin mukaan.

Lubinets selvensi, että avoimista lähteistä saatujen tietojen mukaan venäläiset hyökkäsivät Ukrainan asemiin, minkä seurauksena neljä Ukrainan sotilasta joutui vangiksi. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen sijaan miehittäjät ampuivat aseettomat miehet.

Lisäksi venäläiset tappoivat lauantai-iltana ukrainalaisen evakuointiryhmän Huliaipolen lähellä Zaporižžjan alueella. Tämä tapahtui niin kutsutusta ”tulitauosta” huolimatta.