Ukraina iski yöllä neljään hyökkääjän tärkeään öljykohteeseen

Ukraina iski neljään ”tärkeään” venäläiseen öljyteollisuuslaitokseen lauantaiyönä Kiovan jatkaessa pyrkimyksiään häiritä Moskovan sotarahoitusta, kertoo The Kyiv Independent.
Armeijan mukaan kohteet tukevat Venäjän asevoimia ja iskut olivat osa laajempaa kampanjaa ”heikentää (Venäjän) sotilaallisia ja taloudellisia kykyjä”.
Lausunnon mukaan kohteisiin kuuluivat Novokuibyševskin ja Syzranin öljynjalostamot Samaran alueella, öljyterminaali Leningradin alueella ja Tihoretskin öljynpumppaamo Krasnodarin alueella.
Vahinkojen laajuutta arvioidaan edelleen, armeija kertoi.
Venäläiset Telegram-kanavat raportoivat myös suuresta tulipalosta Novokuibyševskin jalostamolla Samaran alueella varhain 18. huhtikuuta ilmeisen drooni-iskun jälkeen.
Venäjän puolustusministeriö kertoi torjuneensa yön aikana 258 ukrainalaista droonia Leningradin, Samaran ja Krasnodarin alueilla.
Ukraina on viime kuukausina lisännyt iskuja Venäjän öljyinfrastruktuuriin pyrkiessään vähentämään Kremlin tärkeintä tulonlähdettä ottaen huomioon Iranin sodan jälkeisen öljyn hinnan nousun.
Maaliskuussa Ukrainan pitkän kantaman drooni-iskut ja varjolaivaston tankkerien takavarikoinnit estivät noin 40 prosenttia Venäjän öljynvientikapasiteetista.