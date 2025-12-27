Ukraina voi äänestää Donetskin kohtalosta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin odotetaan tapaavan sunnuntaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Floridassa.

Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltain valmistelema 20 kohdan rauhansuunnitelma on 90-prosenttisesti valmis, ja työtä aiotaan jatkaa ennen vuodenvaihdetta. Donald Trumpin kanssa käsitellään muun muassa Ukrainan tulevia turvallisuustakeita.

Donald Trump kertoi Politicolle keskustelevansa lähiaikoina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa sodan lopettamiseen liittyen.

Axios-median mukaan Volodymyr Zelenskyi olisi valmis järjestämään kansanäänestyksen rauhansuunnitelmasta, jos Venäjä suostuu ainakin 60 vuorokauden tulitaukoon. Suunnitelmaan sisältyy edelleen Ukrainan kannalta vaikeita aluekysymyksiä.

Zelenskyin tavoitteena on kohentaa näitä ehtoja neuvotteluissa, mutta hyväksyntä voi edellyttää äänestystä.

Valkoisen talon näkökulmasta puheet kansanäänestyksestä ovat edistysaskel, eikä Ukraina enää vastusta jyrkästi Kremlin vaatimia alueluovutuksia Donetskin alueella. Zelenskyi painotti, että äänestyksellä olisi merkittäviä poliittisia, logistisia ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia.

Kahden kuukauden tulitauko olisi käytännön syistä välttämätön. Moskovan kerrotaan ymmärtävän asian, mutta vaativan lyhyempää tulitaukoa.

Volodymyr Zelenskyin mukaan turvatakuut edellyttäisivät sekä Ukrainan parlamentin että Yhdysvaltain kongressin hyväksyntää. Ukrainan hallussa olevaan osaan Donetskia on hahmoteltu jonkinlaista demilitarisoitua aluetta tai erityistalousaluetta.

– Uskon, että olemme päässeet seuraavalle tasolle, ja siksi neuvotteluita käydään presidenttien välillä. Haluamme saada tämän päätökseen mahdollisimman nopeasti. Suhtaudun luottavaisesti tapaamiseen, Zelenskyi sanoi.