Ukraina Vladimir Putinin väitetystä vierailusta: Rikollinen palaa aina rikospaikalle

Ukrainan presidentin kanslia on kommentoinut Venäjän presidentti Vladimir Putin väitettyä vierailua miehitettyyn Ukrainan Mariupoliin. Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mykhailo Podolyak kirjoittaa asiasta Twitterissä.

Venäjän mediassa on uutisoitu Vladimir Putinin yllätysvierailusta Mariupolissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Videoiden todenperäisyys on kuitenkin kyseenalaistettu. Muun muassa Suomen ulkoministeriön kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikön päällikkö Ville Cantell on Twitter-ketjussaan kiinnittänyt huomiota seikkoihin, jotka puhuvat lavastetun vierailun puolesta. Cantellin mukaan videoilla ei todennäköisesti esiinny todellinen Putin.

– Piti ihan tarkistaa, mutta videossa jossa väitetään Putinin ajelevan Mariupolissa, ”hän” yhdessä kohtaa antaa traktorin kääntyä hänen edestään. Eli huomioiden mitkä normaalit turvajärjstelet ovat, niin nyt ei olisi edes suljettu katuja, Cantell muun muassa kirjoittaa.

Cantell kehottaa suomalaista media lähdekritiikkiin Putinin väitetystä vierailusta uutisoitaessa.

Ukrainan presidentti Zelenskyin lähipiiriin kuuluvaa Podolyak kommentoi Venäjän valtionmediassa leviäviä videoita toteamuksella ”että rikollinen palaa aina rikospaikalle”.

– Rikollinen palaa aina rikospaikalle. Kun sivistynyt maailma antaa pidätysmääräyksen sotadiktaattorista jos tämä poistuu maastaan, tuhansien mariupolilaisten perheiden murhaaja saapui ihailemaan kaupungin raunioita ja hautoja. Kyynisyyttä ja katumattomuutta, hän kommentoi.

Mariupol on yksi sodan pahiten runtelemia kaupunkeja. Podolyak viittaa viestissään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Putinista antamaan pidätysmääräykseen.

The criminal always returns to the crime scene. As the civilized world announces the arrest of the "war director" (VV Putin) in case of crossing its borders, the murderer of thousands of Mariupol families came to admire the ruins of the city & graves. Cynicism & lack of remorse.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023