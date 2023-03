Ovatko he näyttelijöitä? Vladimir Putinin erikoinen kohtaaminen videolla

Venäjän valtion mediassa on julkaistu videomateriaalia diktaattori Vladimir Putinin vierailusta miehitettyyn Ukrainan Mariupoliin. Kyseessä on eräs Venäjän sodan pahiten runtelemista ukrainalaiskaupungeista. Hyökkääjän on arvioitu surmanneen siellä valtavat määrät siviilejä ja ryöstäneen kaupungista yli 1000 lasta Venäjälle.

Videoilla yritetään antaa kuva spontaanista vierailusta. Kaikki näyttää kuitenkin lavastetulta. Venäjän johtajan julkiset esiintymiset ja käynnit ”kansan parissa” ovat jo pitkään olleet mitä ilmeisimmin järjestettyjä. Tapaamisissa on jopa usein toistunut samoja ihmisiä eri rooleissa.

Mariupolin matkasta valtion mediassa julkaistuilla videoilla Vladimir Putin muun muassa ajaa itse autoa öisellä kadulla ja keskustelee muka sattumalta kohtaamiensa asukkaiden kanssa (video alla). Sosiaalisessa mediassa on arveltu, että kyseessä ovat näyttelijät.

Esimerkiksi Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko huomauttaa Twitterissä, että Vladimir Putin istuu kokouksissa kaukana lähimmistä neuvonantajistaan, mutta kättelee estoitta ”asukkaita” Mariupolissa.

Myös videolla näkyvä käytös on herättänyt ihmetystä. Paikallisiksi väitetyt henkilöt kiittelevät propagandapätkässä Putinia kaupunkinsa ”vapauttamisesta” ja ihastelevat nähneensä presidentin aiemmin vain televisiossa. Eräs ”asukkaista” jopa toteaa Mariupolin olevan nyt ”pieni pala taivasta”.

Seuraavaksi Vladimir Putin lähtee muka hetken mielijohteesta yllätysvierailulle erään videolla näkyvän kaupunkilaisen kotiin. Pöytä on yllättäen täynnä ruokaa.

– Huomatkaa, kuinka asukkaat ovat kattaneet pöydän täyteen ruokaa tällä muka spontaanilla vierailulla Mariupoliin keskellä yötä Putinia varten ihan kuin hän olisi joulupukki, joka ilmestyy yllättäen paikalle, Financial Timesin Moskovan toimituksen päällikkö Max Seddon päivittelee Twitterissä.

Two photos: "Putin" at his Security Council and "Putin" in Mariupol. Is he scared of his officials more than of Mariupol's "residents"? pic.twitter.com/qyufeOb9Ch — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

“We were left with nothing, …but thank you for the victory… this is a small piece of paradise here” this is how “the residents” of Mariupol meet putin, who killed their relatives, destroyed houses and took away normal life. Russian propaganda – a bunch of idiots. pic.twitter.com/oTcgMKRMin — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 19, 2023

Note how, for this supposedly spontaneous visit to Mariupol in the dead of night, the people living in this apartment laid out a whole table of food for Putin, like he’s Santa Claus and just shows up unannounced pic.twitter.com/9L8sKfsXCu — max seddon (@maxseddon) March 19, 2023

Russian state media published a video of Putin talking to, reportedly, residents of occupied Mariupol. The butcher (if that's really him) came to the site of his crimes. pic.twitter.com/LbO71ifcCZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023