Ukraina vetoaa juutalaisiin ryhmiin ilmapuolustuksesta

Israelilla on joitakin maailman kehittyneimmistä ilmapuolustusjärjestelmistä, mukaan lukien jotkin niistä, jotka on kehitetty torjumaan ballistisia ohjuksia ja Iranin pitkän kantaman lennokkeja.

Israelin puolustusministeri Benny Gantz sanoi keskiviikkona, että Israel ei aio toimittaa Ukrainalle asejärjestelmiä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanslia kertoi CNN:n mukaan torstaina, että kanslian päällikkö Andriy Yermak puhui ”johtavien juutalaisten järjestöjen edustajien kanssa, ja korosti, että on tärkeää tarjota valtiollemme Israelin nykyaikaiset ilmapuolustusjärjestelmät”.

Yermak kertoi kokouksessa, että Venäjä on tehnyt 190 iskua ohjuksilla ja lennokeilla Ukrainan alueelle pelkästään lokakuun 7. ja 8. päivinä.

Yermak sanoi kokouksessa, että on ”tärkeää vapauttaa sotilastekninen yhteistyö näiden kahden maan välillä”, ja juutalaiset järjestöt voisivat ”taivutella Israelin hallitusta tarjoamaan valtiollemme tarvittavat järjestelmät”.

Israelin juutalaisviraston johtokunnan puheenjohtaja Natan Sharansky sanoi uskovansa, ”että oleminen yhdessä Ukrainan kanssa tällä hetkellä ei ole vain moraalinen velvollisuus, se on Israelin etujen mukaista”.

Ukrainan presidentin kanslian mukaan Kiovan päärabbi Yaakov Dov Bleich sanoi, että he ”puhuvat nyt ihmishenkien pelastamisesta. … Tämä on terroria ihmisten tuhoamiseksi. Meidän on tehtävä jotain tämän pysäyttämiseksi.”