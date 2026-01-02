Ukraina sanoo Venäjän valmistelevan jouluksi provokaatiota kirkkoon, ihmiset vaarassa

Ukrainan ulkomaantiedustelu on julkaissut varoituksen, jonka mukaan Venäjä valmistelee laajaa provokaatiota, johon liittyy vakava uhka ihmisten hengelle ja terveydelle.

– Niin kutsutun ”Putinin residenssiin kohdistuneen hyökkäyksen” jälkeen olemme havainneet Kremlin levittäneen uusia vääristeltyjä tietoja tekosyinä valmistaakseen venäläistä ja ulkomaista yleisöä lisäeskalaatioon, ulkomaantiedustelu kertoi perjantaina Telegram-kanavallaan.

Vladimir Putinin residenssiin väitetysti kohdistuneella hyökkäyksellä tarkoitetaan alkuviikosta julkaistuja väitteitä, joiden mukaan Ukraina yritti iskeä Putinin ja hänen rakastajattarensa käyttämälle asuinalueelle Novgorodissa yhteensä 91 hyökkäysdroonilla. Ukraina on kiistänyt yrityksen ja Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ilmoittanut, että Ukrainan lennokkien kohteena oli sotilaskohde johon on isketty jo aiemminkin. Omia väitteitään pönkittääkseen Venäjän sotilaistiedustelu GRU toimitti torstaina Yhdysvaltojen Moskovan-suurlähetystöön ”todisteen”. Se on väitetysti ukrainalaisen hyökkäyslennokin jäänteistä peräisin oleva navigointiohjain josta väitetään saadun purettua siihen ohjelmoitu reitti.

– Ennustamme suurella todennäköisyydellä siirtymistä manipuloivasta vaikuttamisesta Venäjän tiedustelupalvelujen aseelliseen provokaatioon, johon liittyy merkittäviä uhreja. Odotettu ajankohta on juliaanisen kalenterin mukaisen joulun aatto tai sen aikana. Provokaatiopaikka voi olla uskonnollinen rakennus tai muu esine, jolla on suuri symbolinen merkitys sekä Venäjällä että Ukrainan väliaikaisesti miehitetyillä alueilla, Ukrainan ulkomaantiedustelu jatkaa.

Juliaanisen kalenterin mukaista joulua vietetään Suomen loppiaisen tienoilla.

Iskusta on tarkoitus syyttää Ukrainaa. Tämän mahdollistamiseksi on tarkoitus käyttää länsimaissa valmistettujen hyökkäyslennokkien kappaleita, jotka on kerätty tai kerätään etulinjasta ja viedään tapahtumapaikalle etukäteen.

– Pelon hyödyntäminen ja terroritekojen tekeminen ihmishengillä ”vieraan lipun” alla vastaa täysin Venäjän tiedustelupalvelujen työskentelytapaa. Putinin hallinto on toistuvasti käyttänyt tätä taktiikkaa Venäjän federaation sisällä, ja nyt samaa mallia viedään ulkomaille, minkä korkeat venäläisviranomaiset ovat vahvistaneet epäsuorasti myös julkisesti.

Ukrainan ulkomaantiedustelu vetoaa mediaan, jotta Venäjän ja sen viranomaisten julkaisemat aineistot tarkistettaisiin huolellisesti ja kyseenalaistettaisiin.