Ukraina varoittaa Georgiaa kansalaisten pelottelusta

Ukrainan ulkoministeriö on tuominnut mielenosoittajiin kohdistuneen voimankäytön Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Asiasta kertoo Ukrainska Pravda.

Monet georgialaiset ovat osoittaneet mieltään sen jälkeen, kun Georgian hallitus on ilmaissut aikeensa keskeyttää Euroopan unionin jäsenyysneuvottelut seuraaviksi vuosiksi. Maan pääkaupungissa on ollut laajoja mielenosoituksia useita päiviä peräkkäin. Georgian poliisi ja erikoisjoukot ovat tukahduttaneet mielenosoituksia voimakeinoin, ja satoja mielenosoittajia on pidätetty.

Ukrainan ulkoministeriö arvostelee Georgian hallintoa myös siitä, että se on pyrkinyt pelottelemaan kansalaisiaan ”Ukrainan skenaariolla”. Pelottelulla viitataan siihen, että liika lähentyminen Euroopan ja lännen kanssa voisi johtaa konfliktiin Venäjän kanssa.

Lausunnossaan Ukraina kehottaa Georgiaa olematta sotkematta sitä sisäisiin asioihinsa. Samalla Ukraina painottaa olevansa lännen yhdentymisen ja Georgian EU-jäsenyyden kannalla. Ukrainan ulkoministeriön mukaan Georgian on myös kunnioitettava kansalaistensa oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin.

Ministeriö ilmaisi myös solidaarisuutensa georgialaisille diplomaateille, jotka ovat julkisesti vastustaneet hallituksen toimia.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan yhdentyminen on avain vakauteen, vaurauteen ja demokraattisten instituutioiden vahvistamiseen Georgiassa, ja pyrimme luomaan menestyksekkään tulevaisuuden kansoillemme suuressa eurooppalaisessa perheessä. Solidaarisuutemme Georgian kansaa kohtaan on edelleen horjumaton, julkilausumassa todettiin.