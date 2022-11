Ukraina valmistelee suojia ydiniskun varalta

Oleksii Kuleba sanoi Puolan radion mukaan, että ”viimeiset kahdeksan kuukautta ovat opettaneet meille, että mitä tahansa voi tapahtua, ja siksi minun velvollisuuteni hallituksen virkamiehenä on valmistautua pahimpaan mahdolliseen skenaarioon”.

– Toivon kuitenkin, ettei mitään niin suurta kuin ydinisku tapahdu, hän jatkoi.

Kuleban mukaan ydinsuojat ovat olleet poissa käytöstä viimeiset 30 vuotta, mutta asiat ovat muuttuneet viimeisen viiden kuukauden aikana ja hän kehotti, etteivät kansalaiset ottaisi asiaa vain muodollisuutena.

Sotilashallinnon päällikön mukaan Kiovan alueella on 425 ydiniskun kestävää pommisuojasuojaa. Ne ovat maan alla ja jokaisessa on kaksi sisäänkäyntiä ja kaksi uloskäyntiä sekä ilmanvaihtojärjestelmät.

– Kaiken kaikkiaan Kiovan oblastin alueella on lähes tuhat suojaa, Kuleba kertoi.

Hän lisäsi, että ydiniskun sattuessa pommisuojiin kokoontuneilla ihmisillä on oltava viestintävälineet.

– On todennäköistä, että jos ydinisku tapahtuu, puhelimet eivät toimi. Ainoa väline, joka toimii edelleen, on radio. Siksi kannettavat akkukäyttöiset radiot on tuotava saataville … koska pääsy tietoon on välttämätöntä, Kuleba sanoi.

Hänen mukaansa suojat varustetaan radioilla marraskuun 15. päivään mennessä.