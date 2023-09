Ukraina tuhosi taas ”superaseen” – S-400 räjäytettiin Krimillä

Ukrainan asevoimat ovat onnistuneet jälleen tuhoamaan ”superaseeksi” mielletyn venäläisen S-400 -ilmapuolustusjärjestelmän. Krimin aluetta vartioineeseen järjestelmään iskettiin viime yön aikana. Yksi S-400 -järjestelmä maksaa jopa 1,2 miljardia dollaria.

– Hyökkäys ukrainalaisten dronejen ja Neptune-ohjusten toimesta tuhosi väitetysti modernin S-300/400 Triumph-ilmapuolustusjärjestelmän, jonka arvo oli 1,2 miljardia dollaria, ukrainalainen The Kyiv Independent -lehti kertoo viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) siteeraten Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:lta tulleita mediatietoja.

Ukrainalaisen Kyiv Postin mukaan ”superaseen” sijainti oli tullut julkiseksi jo viime vuonna venäläisen turistin toimesta. Lehti on jakanut alta löytyvässä X:n päivityksessä kaksi viikkoa vanhan sateelliittikuvan kyseisestä tukikohdasta. Kuvasta on selvästi nähtävissä S-400 järjestelmän eri osia, mukaan lukien tutkia ja ilmatorjuntaohjuksia.

S-400 -järjestelmän tuhoutuminen ei ole ensimmäinen laatuaan. Verkkouutiset kertoi vastaavasta tapauksesta 23. elokuuta. Niin ikään Krimillä sijainnut patteristo neutralisoitiin sotilaslennokin avulla.

Moskova on toistuvasti kehuskellut nyt jo toistamiseen tuhotun ilmapuolustusjärjestelmän kyvyillä. S-4oo on Venäjän yksi edistyneimmistä käytössä olevista ilmatorjuntaratkaisuista.

An attack by Ukrainian drones and Neptune missiles allegedly destroyed a modern S-300/400 Triumph air defense system, worth $1.2 billion, an unnamed SBU source told Ukrainska Pravda. https://t.co/GGgcEWreRT

⚡️Satellite images of the Russian #S400 #Triumph anti-aircraft missile system in temporarily occupied #Yevpatoria have appeared online.

The photo was taken two weeks ago.

According to an OSINTtechnical analyst, information about the location of this base was made public on the… pic.twitter.com/wq22Vdubzl

— KyivPost (@KyivPost) September 14, 2023