Ukraina tuhosi HIMARSeilla hyökkääjän valtavan ammusjunan Hersonissa

Ukrainan asevoimat tuhosi Etelä-Ukrainassa miehitetyllä Hersonin alueella hyökkääjän ammusjunan, jossa oli yli 40 vaunua.

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Gerashchenko kertoo Facebookissa, että Ukraina teki iskun viikonloppuna pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimillä.

– Perjantain ja lauantain välisenä yönä erittäin tarkka HIMARS-isku tuhosi junan, jossa oli yli 40 vaunua. Juna saapui miehitetyltä Krimin niemimaalta mukanaan joukkoja, kalustoa ja ampuvatarvikkeita Hersonin alueella sijaitsevalle Brilevkan rautatieasemalle, Gerashchenko kertoo.

– Tämän seurauksena miehittäjän sotilaat muuttuivat hiileksi, kalusto metalliromuksi ja ampuvatarvikkeet lensivät räjähtäen ilmaan.

Hän kertoo ainakin 80 venäläissotilaan kuolleen ja yli 200 haavoittuneen. Tiedustelutietojen mukaan myös sotilasrahtia kuljettamassa olleet Venäjän rautatieyhtiön koneistajat ja insinöörit kuolivat iskussa.

Ukrainan kerrotaan tehneen pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimillä viime aikoina useita onnistuneita iskuja hyökkääjän linjojen taakse. Amerikkalaisvalmisteisia raketinheittimiä on käytetty erityisesti Venäjän joukkojen komentopaikkoja ja ammusvarastoja vastaan.

