Ukraina: Transnistriassa ei ole joukkoja avaamaan toista rintamaa sitä vastaan

Asiasta kertoi Ukrainan eteläisten voimien lehdistökeskuksen päällikkö Natalia Humeniuk, kertoo Ukrinform.

– Puolustusvoimamme raja-alueella tarjoavat yleistä vuorovaikutusta ja riittävää vastausta siitä suunnasta tulevien uhkien todennäköisyyteen. Tällä hetkellä nämä uhat eivät ole kriittisiä. Puhumme sabotaasi- ja tiedusteluryhmien todennäköisistä operaatioista tai jonkinlaisista provokaatioista, kuten valtion raja-alueiden pommitukset. Mitään niistä ei voi sulkea pois. Seuraamme tarkasti. Tällä puolella rajaa ei ole tällä hetkellä toimintaa, Humeniuk sanoi.

Tiedottajan mukaan Venäjän Transnistrian alueelle keräämät joukot eivät muodosta kriittistä voimaa, joka pystyisi avaamaan toisen rintaman Ukrainaa vastaan.

– He tarvitsevat edelleen tukea ja maantieteellisesti he eivät voi saada sitä. Siksi havaitsemme, että nyt on kyse enemmän psykologisista operaatioista, jotka kohdistuvat Moldovaan, ja joilla he yrittävät horjuttaa (sen) sosiopoliittista järjestelmää, Humeniuk sanoi.

Ukrinformin mukaan Ukraina on vahvistanut rajavalvontaa Moldovan kanssa irtautuneella Transnistrian alueella, jossa on Venäjän joukkoja.

Venäjän puolustusministeriö väitti 23. helmikuuta Kiovan suunnittelevan Transnistriassa provokaatioita, joihin osallistuu Azov-rykmentin taistelijoita. Venäjän puolustusministeriö väitti niin ikään, että tekosyynä Ukrainan hyökkäykselle Kiova aikoo toteuttaa Venäjän huijaushyökkäyksen Transnistriasta.

Moldova kiisti Venäjän väitteet, että Ukraina aikoisi ”hyökätä” Transnistriaan.