Ukraina testaa ilmatorjunnan Michelangelo-kupolia

Italian puolustusteollisuuden jättiyhtiö Leonardo suunnittelee testaavansa edistyksellisen integroidun Michelangelo- ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmän komponentteja Ukrainassa ennen vuoden loppua. Testaukset Nato-maissa alkavat yhtiön toimitusjohtajan Roberto Cingolanin mukaan vasta sen jälkeen vuonna 2027.

– Michelangelo-kupolin ensimmäistä komponenttia rakennetaan parhaillaan ystävillemme Ukrainassa, hän ilmoitti.

Yhtiö on kuitenkin kieltäytynyt antamasta mitään muita yksityiskohtia projektista, mukaan lukien se, mitä komponentteja Ukrainassa testataan. Samalla se on kuitenkin luottavainen, että sen järjestelmän testaaminen taisteluolosuhteissa Ukrainassa on hyvin tehokas lähestymistapa.

Michelangelo yhdistää ilma- ja ohjustorjunnan elementtejä sillä tavoin, että käyttäjillä on kyky torjua käytännössä kaikkia ilmamaaleja drooneista ballistisiin ja hypersoonisiin ohjuksiin. Voidaan varovasti olettaa, että testit Ukrainassa keskittyvät droonitorjuntaan, koska Nato suunnittelee testaavansa ensi vuonna järjestelmän johtamisjärjestelmää ja kykyä torjua ballistisia ohjuksia.

Vuosina 2028–29 suunnitellaan kupolin kykyjen laajentamista avaruuteen käyttäen Guardian-satelliittikonstellaatiota. Vuoden 2030 loppuun mennessä Michelangelon pitäisi olla täysin integroitu Naton ja EU:n jäsenmaiden ilma- ja ohjuspuolustukseen. Aikataulua voi pitää kunnianhimoisena näin laajamittaiselle projektille.

Leonardon mukaan Michelangelo-kupoli yhdistää seuraavan sukupolven maa-, ilma-, meri- ja avaruussensorit, kyberpuolustuksen alustat, johtamisjärjestelmät, tekoälyn ja niin edelleen, mutta yhtiö ei ole vielä paljastanut, mitä aseita milläkin tasolla käytetään. Järjestelmän kuitenkin MC5-moduuli, joka yhdistää kaikki taistelukentän ulottuvuudet ja mahdollistaa niiden järjestelmien toimivuuden yhdessä sekä kaikkien jo mahdollisesti käytössä olevien lavettien integraation Michelangeloon niiden valmistajista riippumatta.

Yhtiö korostaa, että heidän kupolinsa pystyy havaitsemaan, seuraamaan ja tuhoamaan uhat jopa massiivisissa ohjus- ja droonihyökkäyksissä koordinoiden torjuntatoimensa automaattimoodissa ja valiten asianmukaiset keinot erityyppisten maalien torjuntaan.

Leonardo valmistaa periaatteessa samantyyppistä järjestelmää kuin ranskalaisen Thalesin SkyDefender, jota on jo testattu Ukrainassa. Italialaisyhtiöstä korostetaan, että he ovat avoimia yhteistyölle muiden valmistajien kanssa, mukaan lukien Thales.

Leonardo suunnittelee myyvänsä kupoliaan eri versioina, joissa on vain osa komponenteista yhdistettynä MC5-moduuliin tai kokonaispakettina MBDA:n toimittamine asejärjestelmineen. Siksi on melko todennäköistä, että Ukrainan testeissä kupoli integroidaan jo käytössä olevaan ilmatorjuntajärjestelmään.