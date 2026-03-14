Ukraina testaa humanoidirobotteja taisteluolosuhteissa

Ukrainan asevoimat vastaanotti helmikuussa kaksi humanoidirobottia, joita aiotaan nyt testata etulinjan taisteluolosuhteissa, kertoo Kyiv Independent.
Foundation-yhtiön Phantom MK-1 -robotteja aiotaan aluksi käyttää tiedustelutehtävissä. Yhdysvaltain puolustusministeriö kuitenkin toivoo, että tulevaisuudessa robotit selviäisivät myös oikeista taistelutehtävistä. Ukrainan taistelukenttä onkin oiva paikka kehittää robotin teknologiaa.
Noin 180 senttimetriä korkea Phantom kykenee kantamaan 40 kilon lastin ja etenemään noin kuuden kilometrin tuntinopeutta. Ulkonäöltään se muistuttaa etäisesti ihmistä käsineen ja jalkoineen.
Foundationin perustaja Mike Leblanc kertoo, että Ukrainasta saadut kokemukset ovat vahvistaneet hänen uskoaan robottisotilaisiin.
– Humanoidisotilaat voivat olla korvaamattomia huolto- ja tiedustelutehtävissä, erityisesti alueilla, joihin drooneilla ei ole pääsyä, kuten bunkkereissa, Leblanc kertoo.
– Koska niiden lämpöjalanjälki on samanlainen kuin ihmiskeholla, Phantomin kaltaiset robotit voivat myös hämmentää vihollista.
Sotilasroboteissa onkin useita etuja ihmisiin verrattuna. Niiden käyttö säästää ihmishenkiä eivätkä ne traumatisoidu sotakokemuksista. Robotit eivät myöskään väsy tai pelkää ja voivat operoida tauotta vaikeissakin olosuhteissa.
Ukrainan sota on jo monin tavoin automatisoitua. Droonit lentävät kohteisiinsa ilman ihmisohjausta ja venäläissotilaat antautuvat maaroboteille.
Leblanc onkin kertonut Timelle järkyttyneensä siitä, miten pitkälle automatisoitua Ukrainan sota on.
– Se on täysi robottisota, jossa robotti on ensisijainen taistelija ja ihmiset vain tukevat niitä, Leblanc sanoo.