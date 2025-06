Ukraina teki onnistuneen vastahyökkäyksen idässä, venäläinen joukkue tuhottiin

Itä-Ukrainassa Lymanin suunnalla toimiva ukrainalainen prikaati kertoo tehneensä onnistuneen vastahyökkäyksen Venäjän 283. moottoroidun kiväärirykmentin osia vastaan ja edenneen Lymanin pohjoispuolella sijaitsevan Ridkodubin lähellä

– Ukrainalaisen prikaatin mukaan vastahyökkäys tuhosi 283. moottoroituun kiväärirykmenttiin kuuluneen joukkueen, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäläinen sotabloggaaja väittää venäläisjoukkojen edenneen Lymanin pohjois- ja koillispuolella Zelena Dolynan ja Novomykhailivkan ympäristöissä.

Ukrainan joukkojen kerrotaan edenneen myös Borovan suunnalla.

Venäläisten sanotaan jatkaneen hyökkäysoperaatioitaan Kupjanskin suunnalla, mutta varsinaisesta etenemisestä ei ole vahvistettuja tietoja.

