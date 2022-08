Ukraina syyttää Wagneria sotavankien tappamisesta

Räjähdys tappoi viime viikolla 53 ukrainalaista sotavankia Olenivkan pidätyskeskuksessa niin sanotussa Donetskin kansantasavallassa (DPR).

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto sanoi keskiviikkona CNN:n mukaan, että rakennuksen räjäytyksen, jossa ukrainalaisia sotilaita pidätettiin, ”suorittivat Wagner -palkka-armeijan taistelijat käyttämällä helposti syttyvää ainetta, mikä johti palon nopeaan leviämiseen tiloissa.”

Kuvat Olenivkan pidätyskeskuksesta osoittavat, että monet uhreista paloivat pahoin.

Tiedusteluosasto kertoi myös, että Olenivkan kuulusteluissa oli mukana DPR:n ja Venäjän turvallisuuspalveluja sekä Wagnerin henkilökuntaa.

Ukrainan mukaan ”kidutusta ja pahoinpitelyä käytettiin aktiivisesti kuulusteluissa. Tällaisilla toimenpiteillä ei ennen kaikkea pyritty saamaan luottamuksellisia tietoja, vaan (niillä pyrittiin) kiusaamiseen, fyysiseen nöyryytykseen ja henkiseen demoralisointiin”.

Osittain tarkoituksena oli saada vangit myöntämään kameran edessä ”heidän tekemänsä rikokset, julmuudet paikallista väestöä kohtaan, taistelijoiden luopuminen näkemyksistään sekä Ukrainan johdon toiminnan tuomitseminen”, Ukrainan puolustusministeriö sanoo.

Ministeriö toteaa edelleen, että ”Venäjällö ei ollut aikomusta vaihtaa sotavankeja ja piilottaakseen ukrainalaisten sotilaiden sopimattomat olosuhteet ja kuulustelumuodot (jotka olisivat voineet toimia todisteena Haagin tuomioistuimessa), se tuhosi vangit tarkoituksella.”

Kansainvälinen Punainen Risti (ICRC) vahvisti keskiviikkona CNN:n mukaan voineensa vierailla Olenivkassa kerran tämän vuoden toukokuussa toimittamassa vesisäiliöitä.

Punaisen Ristin edustajat eivät kuitenkaan päässeet tapaamaan henkilökohtaisesti sotavankeja.

– Kolmannen Geneven yleissopimuksen mukaan kansainvälisten aseellisten selkkausten aikana ICRC:lle on myönnettävä pääsy kaikkein sotavankien luokse riippumatta siitä, missä heitä pidetään. Meillä on myös täysi vapaus valita paikat, joissa haluamme vierailla. Helmikuusta 2022 lähtien meidän tiimeillämme on ollut pääsy joihinkin vankileireihin, mutta ei kaikkiin, Punainen Risti kertoo.

Punainen Risti kertoi myös pyytäneensä pääsyä pidätyskeskukseen uudelleen viime viikon hyökkäyksen jälkeen, mutta ei saanut venäläisiltä siihen lupaa.