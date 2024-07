Ukraina seurasi lennokkia takaisin lähtöpaikalle – video näyttää tuhon

Ukrainan maavoimat on jakanut Telegram-kanavallaan videon hyökkääjän lennokkiryhmän tuhoamisesta.

Videolla näkyy, kuinka Ukrainan lennokki on seurannut venäläislennokkia takaisin lähtöpaikalle.

Lennokin laskeuduttua aukiolle sotilaat raahaavat sen ajoneuvonsa luokse. Venäläissotilaat jäävät ajoneuvonsa kanssa avoimelle paikalle purkamaan lennokkia.

Ukrainalaislennokki on kuitenkin seurannut tilannetta koko ajan yläilmoista. Pian puolustajan tykistö iskee alhaalla oleviin venäläissotilaisiin tarkalla tykistötulella.

Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Ukrainan maavoimien mukaan iskussa tuhoutui venäläinen tiedustelulennokki ja sitä operoinut ryhmä.

Strike on the Russian Supercam reconnaissance drone and drone operators https://t.co/jJejdmIHXc pic.twitter.com/H3XFUZRia9

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 4, 2024