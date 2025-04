Miksi 400 kilometrin päähän ulottuvalle GMARSille ei löydy ostajia?

Saksalaisen puolustusalan konserni Rheinmetall ja yhdysvaltalainen puolustusalan korporaatio Lockheed Martin jatkavat jatkavat yhteistyötä edistääkseen yhdessä kehittämänsä GMARS-tykistöohjusjärjestelmän myyntiä. Järjestelmää on kuvattu äärimmilleen kehitetyksi M142 HIMARSiksi, ja sen ohjusten kantamaksi ilmoitetaan 400 kilometriä.

Kumpikin suuryhtiö toivoo löytävänsä järjestelmälle ostajia Euroopan ja Yhdysvaltojen välisistä jännitteistä huolimatta. Sen vuoksi GMARSin kehittäjät ovat jo järjestäneet kokouksia 14 Euroopan maan puolustusvoimien johdon kanssa. Kokousten lisäksi yhtiöt aikovat vakuuttaa potentiaalista asiakaskuntaa järjestelmän demonstraatiolla vielä tämän vuoden aikana.

GMARSin puolesta puhuu toinenkin ominaisuus kuin kantama. Se pystyy laukaisemaan 227 millimetrin GMLRS-täsmäohjuksia 12 kerrallaan, kaksi kertaa enemmän kuin HIMARS.

Mannerten välinen poliittinen jännite ei ole myynnin ainoa haaste. GMARS koki suuren takaiskun tammikuun alussa, kun Rheinmetallin kotimaa Saksa päättikin korvata Ukrainalle toimittamansa M270-tykistöohjusjärjestelmänsä israelilaisella, Elbit Systemsin valmistamalla PULS-järjestelmällä.

GMARSin kehittäjien mukaan järjestelmällä voidaan laukaista GMLRS- ja GMLRS-ER-ohjuksia – joiden suurin kantama on 150 kilometriä – sekä ATACMS- ja PrSM-ohjuksia, joiden suurin kantama on 400 kilometriä. Lisäksi sen arsenaaliin on luvattu vielä nimeämätön risteilyohjus, jonka arvellaan olevan jokin muokattu versio AGM-158 JASSM -ohjuksesta.

Vaikka valikoima on vaikuttava, suurimmaksi kysymykseksi järjestelmän kohdalla on Yhdysvaltojen viime aikojen poliittisten linjausten takia noussut epävarmuus ampumatarvikkeiden saatavuudesta. Koituuko se vielä GMARSin myynnin suurimmaksi kompastuskiveksi, joka jättää sen ikuisesti hyllylle?