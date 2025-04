Pohjois-Korea pysäytti matkailun some-kritiikin takia

Pohjois-Korean johto on lopettanut turistiviisumien myöntämisen ulkomaisille matkailijoille Rasonin erikoistalousvyöhykkeelle maan koillisosassa. Korea Timesin artikkelin mukaan Pjongjangissa teki päätöksen, koska Pohjois-Koreassa käyneet vaikutusvaltaiset henkilöt ovat luoneet kielteisen kuvan maasta sosiaalisen median julkaisuissaan.

– Kun Pohjois-Korea avautui jälleen matkailulle, ulkomaiset vierailijat ottivat sieltä kuvia ja videoita, joista monet jaettiin julkisesti ja jotka paljastivat puolia maan yhteiskunnasta ja hallinnosta. Nämä materiaalit johtivat kansainväliseen kritiikkiin, joka sai Pohjois-Korean viranomaiset keskeyttämään matkailun, kunnes he saavat kehitettyä toimenpiteet, joilla hallita tietovuotoja, selvitti soulilaisen Korea Institute for National Unificationin tutkija Oh Gyeong-seob Korea Timesille.

Muut lehdelle puhuneet analyytikot epäilivät Pohjois-Korean johdon aliarvioineen sosiaalisen median vaikutusvallan.

Etelä-Korean yhdistämisministeriön mukaan Pohjois-Koreassa kävi vuonna 2024 vain 880 venäläistä matkailijaa. Rason alkoi tammikuussa ottaa vastaan matkailijoita ympäri maailmaa ensi kertaa koronapandemian jälkeen. Maahanpääsy sallittiin kaikille muille paitsi Yhdysvaltain ja Etelä-Korean kansalaisille.

Pohjois-Korea loi erikoistalousvyöhykkeen auttamaan maan talouskasvussa houkuttelemaan matkailun lisäksi ulkomaista yritystoimintaa. Toisin sanoen Rason on Pohjois-Korean yritys saada ulkomaista valuuttaa.

Kiinalainen matkatoimisto Koryo Group ilmoitti 5. maaliskuuta 2025, että matkailijat eivät enää pääse Rasoniin. Syitä ei ilmoitettu. Myös muut toimistot saivat samanlaisen viestin.

Yhdellä kielteistä huomiota saaneista videoista pohjoiskorealaiset lapset laulavat ja tanssivat näyttämöllä, jonka taustanäytöllä lentää ballistisia ohjuksia. Videon julkaisi brittiläinen bloggaaja Mike O’Kennedy.

Yhtä hänen videotaan YouTubessa on katsottu 7,8 miljoonaa kertaa kuukauden aikana. Siinä näytetään muun muassa tyhjiä katuja, joissa on hyvin vähän ihmisiä ja autoja, nuhjuisia rakennuksia ja kivennäisvesitehdas, jossa ei ollut yhtään työntekijää, vaikka O’Kennedy vieraili siellä tavallisena torstaina.

– En nähnyt yhtään maatalouskonetta, ei traktoreita, hän sanoo videolla lisäten, että suurin osa maan pinta-alasta on maatalouskäytössä.

Tilanteesta huolimatta Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un harkitsee Kalman niemimaan kehittämistä matkailulle maan itärannikolla ja Samjiyonin vuoristokaupunkia houkuttelemaan ulkomaisia matkailijoita.