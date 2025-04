Punkit ovat taas liikkeellä ihmisiin ja lemmikkeihin

Punkit heräävät talvihorroksesta lämpötilan noustessa plussan puolelle. Agria Eläinvakuutus suosittelee muutamaa ennaltaehkäisevää toimenpidettä, jotta punkkien levittämät sairaudet eivät tartu lemmikkieläimeen. Tärkeintä on tarkastaa lemmikin turkki päivittäin punkkien varalta.

Punkkeja esiintyy useimmiten huhtikuusta marraskuuhun, mutta leutoina talvina niitä voi esiintyä läpi vuoden. Punkit eivät ole siis ainoastaan keskikesän riesa. Lemmikille kannattaa antaa punkkikarkote jo varhain keväällä, heti lämpötilan noustessa yli 5 plusasteen, ja jatkaa suojaa pitkälle syksyyn saakka.

Punkit viihtyvät parhaiten kosteassa ilmastossa, kuten saaristossa ja alueilla, joilla on paljon jäniksiä, kauriita ja peuroja. Punkin isäntäeläimeksi kelpaavat kaikki elävät olennot linnuista ihmisiin.

Punkkien levittämät sairaudet

Punkkivälitteisiä sairauksia esiintyy etenkin koirilla jonkin verran, kissoilla harvemmin. Yleisimpiä punkkien levittämistä infektioista ovat borrelioosi ja anaplasmoosi, joista molempia hoidetaan antibiooteilla.

Koirille on olemassa myös rokote borrelioosia vastaan. Punkkien levittämät sairaudet voivat aiheuttaa vakavia oireita ja esimerkiksi borrelioosi voi kroonistua, jolloin sen hoito on vaikeaa.

Punkkien levittämien sairauksien oireita ovat muun muassa kuume, ruokahaluttomuus, vatsa- ja suolistovaivat, velttous, väsymys sekä ontuminen. Jos lemmikilläsi ilmenee kyseisiä oireita punkin pureman jälkeen, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Näin torjut punkkeja

Punkkien torjumiseen on saatavana monia erilaisia valmisteita kuten paikallisvaleluliuoksia, punkkitabletteja ja punkkipantoja. Punkkikarkotteita myydään eläinklinikoilla ja apteekeissa, ja monet karkotteista auttavat torjumaan myös muita hyönteisiä, kuten hyttysiä ja kirppuja.

Osa valmisteista on tarkoitettu vain koirille ja ne voivat olla kissalle vaarallisia, joten kissanomistajan kannattaa kysyä apua sopivan valmisteen valintaan apteekista tai eläinlääkäriltä.

Tärkeintä on pyrkiä ehkäisemään punkkien kiinnittymistä lemmikkiin. Punkit on hyvä poistaa mahdollisimman pian, sillä yleensä infektio leviää lemmikkiin vasta, kun punkki on ollut kiinnittyneenä yli 24 tuntia.

Oli käytössäsi mikä tahansa punkkikarkote, punkkitarkastus on hyvä ottaa päivittäiseksi rutiiniksi, etenkin jos karvainen perheenjäsen nukkuu samassa sängyssä ihmisten kanssa. Punkit saattavat vaeltaa lemmikin turkissa sopivaa kiinnittymispaikkaa etsien ja siirtyä näin myös ihmisen iholle.

Kiinnittynyt punkki poistetaan esimerkiksi punkkipihtien tai vaikka tavallisten pinsettien avulla niin, että koko punkki irtoaa kerralla. Punkinpoistovälinettä kannattaa pitää aina mukana, myös matkoilla ja kesämökillä.