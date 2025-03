Ukraina saamassa uuden, parannellun aseen

Yhdysvallat on jatkamassa pitkän kantaman tykistöohjusten toimittamista Ukrainaan. Nämä ohjukset tunnetaan nimellä GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bombs). Uusia, nyt toimitettavia GLSDB-ohjuksia on paranneltu siten, että ne pystyvät paremmin torjumaan venäläisten häirintää.

Asiasta kertoo esimerkiksi Kyiv Independent.

Ukrainan vastaavan kantaman armeijan taktisten ohjusjärjestelmien eli ATACMS-ohjusten varastot ovat ehtyneet. Nämä asetarvikkeet on hankittu Yhdysvaltain edellisen presidentin Joe Bidenin hallinnon aikana. Yhdysvallat on ostanut Ukrainaille aseita ja sotatarvikkeita yli 33 miljardin dollarin arvosta suoraan yhdysvaltalaisilta ja liittolaismaiden puolustusalan alihankkijoilta.

Presidentti Donald Trumpin hallinto päätti tiistaina jatkaa sotilaallista apua ja tiedustelutietojen jakamista Ukrainan kanssa sen jälkeen, kun Ukraina ilmoitti olevansa valmis tukemaan Washingtonin ehdotusta 30 päivän tulitauosta Venäjän kanssa.

Viime viikkoina päivitettyjä GLSDB-ohjuksia on koeammuttu tehokkuuden arvioimiseksi. Osa muutoksista koski aseen sisäisten yhteyksien vahvistamista niiden kestävyyden parantamiseksi. GLSDB:n paluu taistelukentille voi tapahtua aivan lähipäivinä, sillä Euroopassa näitä ohjuksia on varastoituna. Ukrainalaiset ovat käyttäneet näitä ohjuksia viimeksi useita kuukausia sitten.

Keväällä asiaan perehtyneet lähteet kertoivat, että Venäjä oli löytänyt menetelmän, jolla häiritä GLSDB:n navigointijärjestelmiä. GLSDB:n navigointi on aiemmin ollut tehokas: sitä on voitu ohjata rakenteiden ja ilmatorjunnan ohitse. Nyt navigointijärjestelmät on päivitetty häirinnälle vähemmän alttiiksi.

GLSDB on yhdysvaltalaisen Boeingin ja ruotsalaisen Saabin yhteistuotantona kehittämä ja valmistama ohjus. Sen kantama on noin 150 kilometriä ja on suunniteltu erityisesti tuhoamaan vahvistettuja kohteita, kuten bunkkereita tai ajoneuvoja, ja sen räjähde painaa noin 93 kg.

GLSDB:n toimitusten jatkaminen voidaan kantamansa puolesta tulkita menetelmäksi pyrkiä painostamaan Venäjää tulitaukoon.