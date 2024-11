Ukraina saa uuden aseen, jolla voi olla suurempi merkitys kuin luvalla iskeä Venäjälle

Asiantuntijat pitävät Yhdysvaltain päätöstä jalkaväkimiinojen toimittamisesta Ukrainalle varsin merkityksellisenä.

– En yllättyisi, jos tällä päätöksellä olisi suurempi vaikutus taistelukentällä kuin linjan muutoksella liittyen ATACMS-iskuihin Venäjän alueelle, FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija ja tunnettu Ukrainan sodan kommentaattori Rob Lee sanoo X:ssä.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle myös luvan käyttää pitkän kantaman aseita Venäjän alueella oleviin kohteisiin.

Toinen arvostettu Ukrainan sodan seuraaja, sotatieteilijä ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan toteaa X:ssä, että Lee on todennäköisesti oikeassa.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon ratkaisusta uutisoi ensin nimettömiin lähteisiin viittaava Washington Post. Asevalvontajärjestöt ovat arvostelleet miinojen antamista puolustajalle. Kyse on merkittävästä poikkeuksesta Valkoisen talon linjaan. Tähän asti Bidenin hallinto on hyväksynyt jalkaväkimiinojen toimittamisen ja käytön vain Etelä-Korealle.

Miinoista arvioidaan olevan hyötyä Venäjän viime viikkoina tekemien suurien jalkaväen hyökkäysten torjuntaan. Yhdysvaltain kerrotaan toimittavan miinoja, jotka deaktivoituvat itsestään tietyn ajan jälkeen. Ukraina on myös lähteiden mukaan sitoutunut siihen, ettei miinoja käytetä tiheään asutuilla alueilla.

I think you might be right there.

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 20, 2024