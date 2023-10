Ukraina saa ovelan aseen – Pekka Toveri: Jos näitä tulee tuhansia, vaikuttaa jo sodan kulkuun

Ukrainan saama länsimainen aseistus on vahvistanut merkittävästi Ukrainan kykyä vastata Venäjän hyökkäykseen.

Yksi Ukrainalle luvatuista asejärjestelmistä on pitkän kantaman täsmäpommi GLSDB, joka on ruotsalaisen Saabin ja Yhdysvaltalaisen Boeingin yhteisesti kehittämä. Uuden asejärjestelmän kantama on jopa kaksi kertaa suurempi kuin paljon tuhoa aiheuttaneen HIMARS-raketinheittimen ammuksen kantama.

Kokoomuksen kansanedustajan, kenraalimajuri evp:n Pekka Toveri arvioi, että pitkän kantaman täsmäpommin vaikutus voi olla merkittävä.

– Jos Ukraina saa näitä tuhansia, sillä on jo merkitystä sodan kulkuun, hän kirjoittaa X:ssä.

Toveri viittaa viestiin, jossa uusien täsmäpommien kerrotaan saapuvan Ukrainalle syksyn aikana.

Pitkälle kantavat asejärjestelmät antavat Ukrainalle mahdollisuuden vaikuttaa Venäjän huoltoketjuun ja komentojärjestelmiin.

Ukraina kykenee ampumaan GLSDB-pommeja nykyisillä asejärjestelmillään. GLSDB on rakettimoottorilla varustettu pommi, jonka lentorataa ja räjähdyskorkeutta on mahdollista säätää hyvin tarkasti.