Uusi Venäjän kauhu rintamalle – video näyttää, miten rakettipommi kylvää tuhoa

Yhdysvaltain ennakoitiin ilmoittavan jo tammikuun puolella GLSDB-täsmäpommien toimittamisesta Ukrainalle osana laajempaa tukipakettiaan.

Puolustusministeriö Pentagon kertoi tuolloin lähettävänsä puolustajille muun muassa 90 Stryker-panssariajoneuvoa, mutta uusista täsmäaseista ei ollut mainintaa.

Mediatietojen mukaan GLSDB-asejärjestelmä olisi osa uutta kahden miljardin dollarin aseapupakettia, jonka yksityiskohdista aiotaan ilmoittaa ehkä jo kuluvan viikon aikana. GLSDB-pommien kantama on 150 kilometriä.

Ukraina voisi iskeä niiden avulla noin kaksi kertaa kauempana sijaitseviin kohteisiin kuin nyt käytössä olevilla HIMARS-raketinheitinten ammuksilla. Ukrainan toivomia ATACMS-ohjuksia ei tiettävästi lähetetä ainakaan toistaiseksi.

Entinen Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges arvioi tammikuussa mahdollisten GLSDB-toimitusten ”muuttavan elämän hyvin tukalaksi” Venäjän laivastolle, ilmavoimille ja ammusten käsittelijöille. Lähes kaikki miehitetyt alueet Ukrainan eteläosissa olisivat asejärjestelmän kantaman sisällä Krimin niemimaan keski- ja eteläosia lukuun ottamatta.

GLSDB-asejärjestelmä pohjautuu alun perin lentokoneille suunniteltuun GBU-39 SDB -täsmäpommiin. Rakettimoottorilla varustettua maakäyttöistä versiota voidaan ampua esimerkiksi HIMARSeilla.

War Zone -sivuston mukaan asejärjestelmän tuhovoima riittäisi sekä ajoneuvojen että esimerkiksi vahvistettujen bunkkerien tuhoamiseen. Pommin voi asettaa räjähtämään maanpinnan yläpuolella tai vasta viiveellä. GLSDB:n etuna on, etteivät ammukset seuraa ballistista lentorataa, joten ne voivat iskeä kohteeseensa useista eri kulmista. Laukaisujärjestelmä on samalla paremmin suojassa vastatykistötulelta.

Turvallisuusasiantuntija Dmitri Alperovitch huomauttaa, ettei mahdollisilla GLSDB-toimituksella olisi välitöntä vaikutusta sotatapahtumiin. Niitä ei ole toistaiseksi lainkaan varastossa, joten Boeing- ja Saab-yhtiöiden on ensin saatava ne valmiiksi tuotantolinjallaan.

Good news on the longer-range GLSDB munitions for HIMARS but it won't have any impact on the war anytime soon. They need to be built first as we don't have any stockpiles

But hopefully Boeing can build them relatively expeditiously since it's a modification of existing munitions https://t.co/I5x8MvPX6o

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) January 31, 2023