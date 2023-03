Ukraina saa jo israelilaisia ja eteläkorealaisia aseita

Israelin hallitus on antanut droonientorjuntajärjestelmille vientiluvan Ukrainaan. Uutistoimisto Axios uutisoi aiheesta 15. maaliskuuta viitaten sekä Israelin että Ukrainan hallituslähteisiin.

Ukraina on saanut luvan ostaa droonien lamauttamiseen ja tuhoamiseen tarkoitettuja elektronisen sodankäynnin laitteita Israelista. Puolustusministeri Yoav Gallan ja ulkoministeri Eli Cohen hyväksyivät vientiluvat helmikuun puolivälissä. Cohen ilmoitti asiasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille 15. helmikuuta tekemänsä Kiovan vierailun aikana.

Vientilisenssit on annettu Elbit Systemsille ja Rafaelille. Kumpikin yritys valmistaa tehokkaita droonientorjuntajärjestelmiä, joiden kantama on noin 40 kilometriä. Ukrainan puolustusministeriön valtuuskunta on vieraillut Israelissa järjestelmien esittelyssä, mutta tilausta ei tiettävästi ole vielä tehty. Ukraina on kiinnostunut droonientorjuntajärjestelmistä, mutta on tällä hetkellä kiinnostuneempi ballististen ohjusten torjuntaan soveltuvista ilmatorjuntajärjestelmistä.

Yksi Israelin hallituksen mahdollisista syistä vientiluvan myöntämiseen on, että se haluaisi nähdä, miten hyvin israelilaiset droonientorjuntajärjestelmät toimisivat iranilaisia vaanivia aseita ja drooneja vastaan. Kyse ei siis ole välttämättä Israelin politiikan muutoksesta, koska järjestelmät ovat puolustuksellisia eivätkä sovellu tappamiseen. Jo aiemmin Israel on sallinut Puolaan myytyjen kevyempien droonientorjuntajärjestelmien viennin Ukrainaan.

Etelä-Korea myönsi jo viime vuonna Puolalle luvan viedä AHS Krab-telahaupitseja Ukrainaan.

Aiemmin eteläkorealaiset ovat kieltäytyneet kommentoimasta Krabien vientiä, mikä synnytti arvailua siitä, onko Puola saanut virallisen luvan vai katsooko Etelä-Korea vientiä vain sormien läpi.

Etelä-Korean hallituksen virallinen kanta on edelleen olla toimittamatta eteläkorealaisia asejärjestelmiä Ukrainalle. Puolassa kootut, kaliiperiltaan 155 mm:n Krabit eivät ole kokonaan eteläkorealaisia, vaan ne sisältävät monesta maasta peräisin olevia komponentteja.